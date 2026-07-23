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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23270657 www.24chasa.bg

Уан И и Марко Рубио проведоха прагматичен диалог в Манила

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 22 юли в Манила китайският външен министър Уан И се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Уан И заяви, че настоящата година е от особено значение за китайско-американските отношения. По думите му на срещата си в Пекин по-рано тази година двамата държавни глави определиха изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ като основна насока, очертавайки посоката за съвместните усилия на двете страни. Според него това представлява важен напредък в търсенето на път към мирно съвместно съществуване между двете големи държави, който е в интерес както на народите на Китай и САЩ, така и на международната общност.

Уан И също така изложи твърдата позиция на китайската страна по отношение на поредицата от негативни действия и изявления, които представи американската страна неотдавна.

Двете страни оцениха срещата като прагматична, позитивна и конструктивна. Те се договориха съвместно да изпълняват важните договорености, постигнати от двамата държавни глави, да използват ефективно политическите и дипломатическите канали, да подготвят следващия етап от контактите на високо равнище и да насърчат постигането на съществен напредък в изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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