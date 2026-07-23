Сблъсъци на протест в Албания срещу властта и проекта за морски курорт, свързван с Къшнар

Напрежение и сблъсъци между протестиращи и полиция бяха регистрирани на протест пред албанския парламент в Тирана днес, докато в него се очаква да започне пленарно заседание, съобщава БТА по информация на албанският информационен портал „Шчиптаря".

Метални ограждения ограничават периметър на сигурност от стотици метри около парламента. Това е възпрепятствало прекия контакт на протестиращи с депутати. По време на протеста полицията е била замервана с яйца и домати, имало е и един ранен полицейски служител и един ранен протестиращ.

Протестът пред парламента днес идва на фона на всекидневни протести срещу проект за застрояване на района на Звърнец на южното албанското крайбрежие и с искане на оставката на премиера Еди Рама, които се провеждат в албанската столица от 31 май насам. Исканията на протестиращите са, наред с други неща, за отмяна на проекта за Звърнец; оставка на правителството на премиера Еди Рама; премахване на „старата политическа каста"; създаване на преходно (техническо) правителство, което да не бъде свързано с партия и чийто мандат да бъде 12 месеца, и конституционни изменения, предвиждащи, наред с други неща, ограничаването на мандатите на всеки министър-председател до най-много два.

Протестиращи скандираха около парламента „Депутати страхливци", „Парламент на престъпността", „Албания иска революция", „Дойде ви краят", „Долу правителството", „Не сте наши представители".

Протестиращи са опитали да пробият кордона от полицаи и да премахнат част от металните ограждения пред голям търговски център в близост до парламента, като са влезли в сблъсъци със силите на реда, по които са хвърляли бутилки с вода, яйца и домати.

Полицията е използвала водно оръдие, лютив спрей и сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата.

Със скандирания „полиция на престъпността" и „революция" друга група протестиращи са блокирали един от големите булеварди до парламента за кратко, след което силите на реда са се намесили.

Според информации зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър стои зад проекта за курортен комплекс за милиарди долари на крайбрежието, а местните хора протестират срещу инвестицията повече от месец. Недоволството им вече е насочено към управляващите и те искат оставката на кабинета.