Държава от НАТО поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна

В момента само две държави от НАТО използват изтребители МиГ-29 - Полша и България

Полша е получила запитване от неназована държава от НАТО относно части за изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предостави на Украйна. Това заяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за „Радио ЗЕТ".

Залевски отказа да отговори на пряк въпрос дали става дума за България. Според украинския уебсайт за военно дело вероятно става дума за страната ни. По думите на Залевски, въпреки запитването от съюзническата държава, приоритет за Полша остава предаването на самолетите на Украйна.

В момента само две държави от НАТО използват изтребители МиГ-29, Полша и България. София постепенно заменя съветските самолети с нови изтребители F-16 Block 70, но досега е получила само първата партида. Доставката на втората се очаква до 2027 г. България засега не е готова да предостави своите МиГ-29 на Украйна заради опасения, че това ще засегне оперативните способности на военновъздушните ѝ сили.

Страната разполага с 16 изтребителя МиГ-29, от които само шест са в оперативна готовност. Заради санкциите на Европейския съюз срещу Русия България вече не може да получава резервни части за тях от руски производители.

Преди няколко стана ясно, че България може да получи от Полша стари съветски изтребители МиГ-29, ако Киев и Варшава не постигнат споразумение за условията на тяхното предаване. Това заяви бившият полски министър на националната отбрана Януш Онишкевич в интервю за Укринформ, цитирано от Фактор.бг.

Страната ни може да се окаже печеливша от скандала между Полша и Украйна, след като Варшава отказа да даде своите изтребители МиГ-29 на Киев, съобщи първи още преди 2 седмици "24 часа".

Според бившия министър основният спор между страните е свързан с цената за възстановяването на изтребителите.

В действителност Полша настоява срещу старите изтребители да получи най-нови украински технологии в сферата на дроновете, които се определят като пробив във военната наука. На този фон споменаването на България като опция се тълкува от наблюдатели и като форма на натиск върху Украйна да сключи неравностойна сделка.

Първоначално е било планирано Украйна да използва полските МиГ-29 като източник на резервни части или самостоятелно да ги възстанови до състояние, годно за експлоатация. Ако обаче тази работа се извършва от полска страна, възниква въпросът кой ще финансира възстановяването на самолетите, отбеляза Онишкевич.

„И двете страни малко са стигнали до задънена улица поради прекалено амбициозни очаквания и оттам е това забавяне", твърди бившият министър.

Онишкевич подчертава, че има и други претенденти за тези самолети МиГ, така че този въпрос ще трябва да бъде решен „в близко бъдеще".

„Ако украинската страна не е готова да ги приеме в сегашното им състояние и в съответствие с тяхната стойност да предостави на Полша определени технологии за дронове в замяна, тогава Полша очевидно ще премине към вариант Б – предоставяне на МиГ-овете на друга държава. Всичко показва, че това може да е България", допълва Онишкевич.

Той обаче отбелязва, че би било по-добре този въпрос да бъде решен в рамките на отношенията между Полша и Украйна

България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г., защото дотогава обучаващите се на F-16 пилоти няма да са готови да поемат пълноценно бойно дежурство, обясни преди седмица Стоянов в интервю пред "24 часа". Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до "канибализъм" – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.

Официално нашите ВВС разполагат с 15 изтребителя МиГ-29. Реално обаче от тях летят едва шест, а останалите са приземени и се ползват за източник на части за останалите. Към българските изтребители имаше интерес от страна на Украйна в началото на войната срещу Русия, но България отказа да даде самолетите, защото оставахме без собствена изтребителна авиация. Първите осем F-16 бяха получени едва през миналата година.

Един от основните проблеми, който България не може да реши със собствени сили обаче, е изтичането на ресурса на двигателите на изтребителите МиГ-29. Именно заради това Министерството на отбраната планира да обяви обществена поръчка за ремонт на самолетни двигатели на стойност над 26 млн. евро. Като плановете на МО са първите 2 млн. евро по такъв договор да бъдат платени още тази година. За последно българските ВВС ремонтираха двигатели в Полша през 2023 и 2024 г.

Нови двигатели за българските МиГ-29 обаче може да бъдат осигурени и от запасите на някоя от държавите в НАТО, които все още експлоатират тези съветски изтребители и имат части на склад. Още през 2023 г. обаче Словакия даде своите МиГ-29 на Украйна, за да помогнат за отбраната срещу Русия. Тогава и Полша дари 4 изтребителя от този модел на Киев и си запази ескадрила от 9 самолета.

Именно тези 9 МиГ-29 искаше да вземе Киев, но наскоро Радослав Шикорски обяви, че сделката пропада. Причината е, че Украйна отказа да сподели свои технологии за производство на дронове и борба с безпилотни летателни средства. Първоначално в края на 2025 г. украинците били съгласни с полските искания, но впоследствие не са изпълнили обещанието си, твърдят от Варшава. Допълнително украинците искали Полша да модернизира за своя сметка изтребителите, които ще им даде.

Заради провала на сделката Радослав Шикорски обяви, че предпочита да даде старите полски изтребители за "рециклиране".

Резервни части за МиГ-29 от Полша е била една от първоначалните опции пред българското Министерство на отбраната. Като военни твърдят, че към ремонта на двигателите интерес били проявили 2-3 фирми Провалът на сделката между Украйна и Полша обаче отворил още по-големи шансове българските ВВС да намерят достатъчно части за нашите изтребители МиГ-29.

Официално от Министерството на отбраната нито потвърдиха, нито отрекоха пред "24 часа" за интерес към полските МиГ-29, които да бъдат ползвани за части. "Министерството на отбраната е отправило запитвания към няколко държави и очаква отговор по тях", бе лаконичният отговор от министерството на запитване от репортер на "24 часа".

Паралелно с търсенето на варианти за спасяване на МиГ-29 България продължава да търси варианти за доставяне и на други бойни самолети. "Имаме нужда от втора ескадрила изтребители", подчерта военният министър Димитър Стоянов пред "24 часа". Той обаче уточни, че засега военните не разполагат с нужното финансиране за такава сделка. България е закупила 16 чисто нови изтребителя F-17 Block 70 от САЩ, като до момента в страната ни са пристигнали 8. Доставката на вторите осем обаче ще бъде леко забавена и те едва ли ще дойдат преди 2028 г.

Засега бойно дежурство продължават да носят старите изтребители МиГ-29, въпреки че ВВС вече на няколко пъти демонстрира и ползването на F-16. Новите самолети дори се включиха в съвместно учение на нашите ВВС и тези на Унгария, в което едновременно летяха унгарски "Грипен" и български МиГ-29 и F-16. Все още обаче пилотите за американските изтребители не са минали през пълното обучение, за да могат да носят бойно дежурство. Първоначалните прогнози бяха това да може да се случи към края на 2028 г. В интервюто си пред "24 часа" Димитър Стоянов обаче подчерта, че преди 2030 г. няма да е приключило обучението на пилотите за ползването на F-16 за атаки срещу цели на земята.