САЩ разследват дали Русия е помогнала на Иран при ударите срещу обекти на ЦРУ

Възможни индикации за руска намеса са ефективността и точността на ударите и по-широката подкрепа, която Москва оказва на Техеран

Най-малко два обекта на ЦРУ са били поразени през март

Ройтерс съобщава, че Русия вероятно е изиграла роля при насочването на ударите срещу обекти на ЦРУ

Американски разузнавателни анализатори разследват дали Русия е помогнала на Иран при ударите срещу обекти на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) в района на Персийския залив. Разследването се осъществява чрез предоставяне на данни за насочване или чрез усъвършенствана технология за дронове, съобщиха четирима източници, запознати с американското разузнаване, цитирани от Ройтерс.

Източниците, които са говорили пред агенцията при условие за анонимност заради чувствителността на темата за националната сигурност, заявиха, че американските разузнавателни служби все още не са достигнали до окончателни заключения за евентуалното руско участие в атаките, пише turkiyetoday.

Според агенцията сред възможните индикации за руска намеса са ефективността и предполагаемата точност на ударите, както и по-широката техническа подкрепа, която Москва оказва на Техеран.

И други медии вече са съобщавали, а американски представители са признавали, че Русия е предоставяла на Иран подкрепа за насочване и друга помощ при атаки срещу американски цели в региона на Персийския залив. Самото разследване на разузнаването за възможна руска роля конкретно при ударите срещу обекти на ЦРУ обаче досега не е било публично известно.

Според информацията най-малко два обекта на ЦРУ са били поразени през март – станцията на агенцията в Саудитска Арабия, намираща се в сградата на американското посолство в Рияд, както и отделен обект в Източен Ирак.

Някои източници са заявили, че са били ударени и допълнителни обекти на ЦРУ, но не са предоставили повече подробности. Двама от тях са описали броя на засегнатите съоръжения само общо – единият е казал „повече от един и по-малко от дузина", а другият е заявил, че са били поразени няколко обекта, без да посочи точен брой или местоположение.

Ройтерс съобщава, че вътрешен меморандум на западна разузнавателна служба, описан пред агенцията от регионален представител с достъп до документа (който не е разкрил автора му), заключава, че Русия вероятно е изиграла роля при насочването на ударите срещу регионални обекти на ЦРУ.

Двама западни представители в района на Персийския залив, запознати с разузнавателни доклади, са заявили пред агенцията, че анализаторите смятат, че атаката срещу Саудитска Арабия е включвала два руски усъвършенствани варианта на ирански дронове "Шахед". Според тях единият дрон е пробил уязвима част от външната стена на посолството, а вторият е преминал през отвора и е експлодирал. При атаката няма съобщения за загинали или ранени.

Агенцията посочва, че макар руската помощ за Иран да е дългогодишна заради тесните отношения между двете държави, конкретното насочване към чувствителни обекти на ЦРУ би означавало, че Москва е готова да предприеме по-агресивни действия за ограничаване на американските операции на фона на продължаващия конфликт.

Опасенията, че Русия може да предоставя разузнавателни данни за целеуказване, са се засилили след удара срещу американската военновъздушна база в Йордания през уикенда, при който Иран използва балистични ракети срещу военни казарми и уби двама американски военнослужещи.

Двама западни представители в региона са заявили, че Русия е помогнала на Иран да подобри способностите на дроновете "Шахед" да достигат до целите си. Според анализатори именно такива усъвършенствани версии може да са били използвани при атаката в Рияд.

Друг източник е заявил, че Русия е помогнала на Техеран да повиши точността на дроновете "Шахед"-136 чрез предоставяне на сателитна навигационна система, известна като Kometa-M. Експерти твърдят, че тя е значително по-точна и по-трудна за заглушаване от иранските аналози.

Wallstreet Journal първи съобщи през март, че Русия е предоставила системата Kometa-M на Иран. Кремъл отрече информацията и я определи като „фалшива новина".

Въпреки това съмненията остават. Някои източници предупреждават, че Иран може да е целял американското посолство като цяло, а ударът по станцията на ЦРУ да е бил случаен, а не умишлен.

Според източнициte агенцията няколко анализатори смятат, че малко държави извън Русия биха разполагали едновременно със средствата и мотивацията да използват толкова чувствителна разузнавателна информация срещу САЩ.

Даниел Хофман, бивш началник на станция на ЦРУ и служител под прикритие, заяви, че не би било изненадващо Москва да помогне на Техеран при насочване срещу обекти на ЦРУ, предвид близкото стратегическо партньорство между двете страни.

„Те споделят интерес да ограничат или напълно да премахнат американското влияние в своите самопровъзгласени сфери на влияние", каза той.