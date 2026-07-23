Рубио: Имах искрен разговор с Лавров, в Международния наказателен съд работят откачалки

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е имал "добър и искрен разговор" с руския министър на външните работи Сергей Лавров в Манила, а Вашингтон е готов да поеме конструктивна роля за прекратяването на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

"Готови сме да изиграем конструктивна роля, за да прекратим тази безсмислена война", изтъкна Рубио пред репортери в кулоарите на срещата на върха на на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), която се състои във филипинската столица Манила, предаде БТА. Държавният секретар не разкрил други подробности от разговорите с Лавров, които са продължили повече от половин час.

Рубио е изразил пред медиите мнението си за ролята на Международния наказателен съд (МНС), в който по негови думи работели "откачалки". Рубио подчерта, че при никакви обстоятелства политически или военни представители на САЩ няма да се изправят пред международната съдебна институция, тъй като Вашингтон не е ратифицирал Римския статут, учредяващ юрисдикцията на МНС.

По отношение на Китай Рубио подчерта, че САЩ желаят да поддържат положителни отношения с Пекин, но те не трябва да бъдат за сметка на съюзниците на Вашингтон.

"Ние имаме своята роля и не можем да изоставим съюзниците ни. Отношенията ни с Китай ще бъдат пълноценни и възможно най-ползотворни", допълни Рубио.

Що се отнася до ситуацията в Иран държавният секретар посочи, че САЩ е спазил своите договорености от споразумението, но иранската страна е продължавала да се отмята от тях и понася огромни загуби.

"Тези хора (иранците) сключват споразумения и почти винаги след това ги развалят или решават да променят споразумението. Сделките не работят по този начин и сега те си плащат цената за това тяхно поведение. Възможно е да променят мнението си през идните дни предвид огромните загуби, които понасят", заяви Марко Рубио.