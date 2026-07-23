САЩ за първи път използва бомбардировачи B-1 за удар срещу Иран

САЩ са използвали стратегически бомбардировачи B-1 за удар срещу Иран във вторник. Това представлява значителна ескалация на американските атаки след подновяването на конфликта преди 12 дни, съобщи The Jerusalem Post в четвъртък, като се позова на свои източници.

Това е първият удар с бомбардировач B-1 в рамките на настоящата операция

Според информация на Axios изпратеният B-1 е започнал мисията си от база във Великобритания. Движението на самолета е било проследено онлайн чрез сайтове за проследяване на полети, но точната му цел остава неизвестна. Това се случва малко след като „Блумбърг" съобщи, че новоизбраният британски премиер Анди Бърнам е одобрил използването на британски бази за американски удари срещу Иран.

Използването на бомбардировачи B-1, които могат да носят до 24 бомби с teglo около 900 кг или десетки крилати ракети, показва значително разширяване и засилване на американската военна кампания. Централното командване на САЩ (CENTCOM) не е споменало участието на B-1 в изявлението си относно нощните удари срещу Иран.

САЩ са извършили няколко мисии с бомбардировачи B-1 в периода от февруари до април по време на операция Epic Fury (Епична ярост), като са поразили ракетни бази, командни центрове, складове за оръжия и системи за противовъздушна отбрана. В началото на март CENTCOM потвърди тези операции, а министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет предупреди, че използването на „B-2, B-52, B-1, дронове Predator и изтребители, които контролират небето и избират целите", може да се превърне в новото нормално положение за Иран.

Тръмп заплаши с унищение на иранска инфраструктура заради действия в Ормузкия проток

Последната информация за използването на B-1 идва след публикация на Wallstreet Journal, според която президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля разширяване на ударите срещу Иран. Според изданието американски изтребители са разположени в различни части на Близкия изток, а бомбардировачи са поставени в състояние на повишена готовност.

По-рано в сряда Тръмп заплаши, че САЩ ще нанасят удари по ирански мостове и електроцентрали в отговор на всяко нападение срещу кораби в Ормузкия проток.

„САЩ ще бомбардират и унищожат един мост или електроцентрала, включително такива, които се намират близо до или в столицата Техеран", заяви Тръмп.

Това ще се случва „от този момент нататък всеки път, когато Ислямската република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток", каза още той.