82 са жертвите на проливните дъждове и наводненията в Индия, Пакистан и Афганистан

Общо най-малко 82-ма души загинаха тази седмица в Индия, Пакистан и Афганистан в резултат на проливните дъждове и причинените от тях наводнения. Нанесени са огромни щети на земеделска земя, инфраструктура и обществени съоръжения, съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Най-малко десет души загинаха в Индия заради наводненията в северния щат Асам през последното денонощие, с което броят на смъртните случаи за седмицата нараства на 36. Властите нарекоха случващото се „безпрецедентно опустошение".

Повече от 650 хиляди души са засегнати от проливните дъждове в 11 окръга в Асам, съобщиха щатските власти за справяне с бедствия във вчерашния си бюлетин.

Наводненията в Асам са основно причинени от силните дъждове в съседния щат Нагаленд между 18 и 20 юли, които доведоха до необичайно високи нива на водата в реките, се казва в отчет на властите в щата.

Щатът Асам се налага да се справя с щети от повишеното ниво на водата почти всяка година по време на мусоните, тъй като през него преминава реката Брахмапутра, която е една от най-големите в света.

Най-малко 46 са загинали, а поне 100 са ранени в наводненията в североизточната провинция на Афганистан Нуристан и в пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва през последните 72 часа, казаха аварийно-спасителните служби и на двете държави.