Известен турски режисьор и брат му са задържани за наркотици (Видео)

Известният турски режисьор, сценарист и актьор Езел Акай е задържан при операция на Отдела за борба с наркотиците в Бурса, съобщава информационният сайт „Хаберлер". При акцията е арестуван и брат му Ерен Казъм Акай, известен музикант.

Екипи от отдела за борба с наркотиците към командването на жандармерията в провинция Бурса са започнали разследване, след като получили информация, че в дома на Езел Акай се отглежда канабис.

По време на операцията, координирана от прокуратурата, са били открити растения канабис, видимо отглеждани с помощта на специално оборудване, и голямо количество хашиш. Иззетите наркотици са конфискувани за изследване.

След задържането си в дома им двамата братя са били отведени за разпит, а впоследствие – изпратени в местна болница за кръвни тестове и да им бъдат взети космени проби, за да се установи дали са употребявали наркотици, съобщава БТА.

Езел Акай е популярен в страната си с участието си в различни филмови продукции и над хиляда реклами.

Поредният арест се разглежда като част от поредица от акции на турските власти срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия в страната, което започна през октомври миналата година. Дълъг списък от актьори, журналисти, изпълнители, певци, музиканти, инфлуенсъри, продуценти и бизнесмени, бяха задържани в интензивна поредица от операции. Сред задържаните досега са популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ и други.

През месец февруари тази година съд в Истанбул арестува собственика на петзвездния хотел „Бебек“ на брега на Босфора и конфискува хотела, където според разследването са се провеждали партита, на които членове на местния елит, актьори, певци и инфлуенсъри са употребявали наркотици