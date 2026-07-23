Спират кораби към украински черноморски пристанища, ползвани за износ на зърно

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Корабни компании и оператори временно са преустановили заходите на кораби към украински черноморски пристанища, използвани за износ на селскостопанска продукция, предаде БТА. Причината а засилените руските атаки срещу пристанищна инфраструктура и търговски кораби, съобщи Тарас Висоцки, заместник-министър на икономиката, околната среда и земеделието на Украйна, отговарящ за аграрното развитие и износа на селскостопанска продукция, цитиран от Ройтерс.

Украйна е загубила около една трета от капацитета си за износ на зърно през черноморските пристанища заради атаки с ракети и дронове, според търговци и анализатори.

„Към днешна дата влизането на кораби е преустановено. Това е решение на самите корабособственици. Украйна като държава не е въвела никакви ограничения", заяви Висоцки, цитиран от агенция Интерфакс.

По думите му алтернативните маршрути и инфраструктура в момента не се използват пълноценно.

От 2023 г. Украйна изнася значителна част от зърното си през собствен морски коридор в Черно море, след като Русия се оттегли от споразумението, гарантиращо безопасен износ на селскостопанска продукция след началото на пълномащабната военна инвазия през 2022 г.

През последните седмици обаче руските атаки срещу украински дълбоководни пристанища и международни кораби са се засилили. Брокери посочват, че корабособствениците отказват да изпращат плавателни съдове към украинските пристанища заради рязко нарасналите рискове, свързани с военните действия, а търговци са спрели част от покупките.

При руски ракетен удар в неделя срещу кораб, превозващ царевица край Одеса, са загинали девет членове на екипажа от Индия и Сирия, както и украински морски пилот, съобщиха украинските власти.

Украйна поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Временно изпълняващият длъжността министър на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви снощи, че през последните дни Русия е атакувала най-малко три цивилни товарни кораба.

„Днес нито един кораб не премина през украинския черноморски коридор - точно в разгара на жътвата. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор", написа Сибига в социалната мрежа „Екс" (X). Той допълни, че Украйна е поискала спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.

Москва твърди, че атакува пристанищна инфраструктура и кораби, които според нея подпомагат украинската армия.

Украйна също засили атаките си срещу кораби в Азовско и Черно море в рамките на по-широка кампания за изолиране на окупирания от Русия полуостров Крим и ограничаване на ключови източници на приходи за Москва.

Вчера Русия въведе временно ограничение на нощното плаване на кораби в района на пристанище Новоросийск - най-голямото руско пристанище по обем на обработваните товари, през което преминава до една трета от руския износ на зърно.

В сряда датската компания "Мерск" спря корабите си в през украинското пристанище Черноморск заради продължаващите руски атаки в района. „Мерск" е втората голяма компания, която спира дейността си в Черноморск този месец. Най-големият украински износител на зърно „Кърнел холдинг" (Kernel Holding) прекрати операциите си в главното пристанище на града миналата седмица поради серия от руски атаки.