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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23271532 www.24chasa.bg

ЕК глобява "Гугъл" с 890 млн. евро за нарушаване на европейското законодателство

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Логото на “Гугъл” пред централата на компанията в Калифорния Снимка: СНИМКА: УИКИМЕДИЯ КОМЪНС

Европейската комисия съобщи, че налага две глоби на "Гугъл" (Google) за общо 890 млн. евро за нарушения на европейското законодателство. Тези нарушения са свързани с даването на предимство на услуги на компанията в резултатите от нейната търсачка, както и за създаване на пречки пред бизнесите на други компании в електронния магазин "Гугъл плей", предаде БТА.

По отношение на търсачката е установено, че "Гугъл" показва резултати за свои услуги на водещи места и с по-въздействащи изображения в сравнение с всички останали. В електронния магазин "Гугъл" затруднява намирането на приложения, които често са равностойни и безплатни, за сметка на свои платени програми. Дружеството също възпрепятства разработчиците да изпращат съобщения до потребителите и ги таксува твърде скъпо за достъп до магазина, се посочва в съобщението на ЕК.

Уточнява се, че от "Гугъл" са предложени решения на установените недостатъци и предстои да се оцени дали с тяхна помощ може да бъдат изпълнени изискванията на законодателството на ЕС. Комисията допълва, че преговаря с "Гугъл" по отношение на резултатите, показвани при използването на изкуствен интелект (AI mode), както и за обобщенията на ИИ на резултати от търсене.

ЕК дава срок от 60 за предприемането на необходимите действия, а след това може да реши да наложи периодични глоби, равни на до 5 на сто от общия световен оборот на дружеството. Комисията започна проверката преди две години, а миналата година установи нарушения. Днешното решение подлежи на обжалване, се отбелязва в съобщението.

През септември 2025 г. Европейската комисия наложи глоба от почти 3 млрд. евро (2,95 млрд. евро) на "Гугъл" (Google), дъщерно дружество на "Алфабет" (Alphabet Inc.), за злоупотреба с господстващо положение на пазара на рекламни технологии. Европейската комисия наложи глоба от 200 милиона евро на „Тему" (Temu) през месец май за нарушаване на Законодателния акт за цифровите услуги.

Логото на “Гугъл” пред централата на компанията в Калифорния

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