Втори град в Северна Македония със забрана за пиене на вода от чешмата

След Гостивар и във Валандово, Северна Македония, беше въведена забрана за пиене на вода от чешмите, този път заради завишени стойности на арсен, предаде БТА.

Повишените нива на арсен са установени при анализи на водата, извършени от Института за обществено здраве в Скопие.

„Препоръчва се водата от градския водопровод във Валандово да не се използва за пиене, докато не бъдат получени нови резултати, които ще потвърдят нейната годност", цитират медиите в страната информацията от публичното дружество „Комунален сервиз" във Валандово. От дружеството посочват, че водата може да се използва за промишлени нужди.

Пред редакцията на „Дойче веле" д-р Нико Бекяровски посочи, че във водоснабдяването във Валандово е открито ниво на арсен, с около 40 процента над максимално допустимата стойност в препоръките на Световната здравна организация.

Според Бекяровски водата е безопасна за промишлени нужди и къпане, но дългосрочната ѝ консумация може да доведе до хронични последици за здравето, а фокусът трябва да бъде върху откриването на източника на замърсяването.

Темата за качеството на водата за пиене в Северна Македония е широко обсъждана в момента заради обявената в Гостивар епидемия на 20 юли и забраната за използване на чешмите там заради замърсяване на водата. Стотици жители потърсиха лекарска помощ със стомашни проблеми, а прокуратурата започна разследване кой е виновен. Трима ръководители на общинската фирма, която отговаря за питейната вода, са задържани и обвинени „за тежки престъпления срещу околната среда и природата, причинени от действия по замърсяване на питейната вода".