Тръмп обмисля военни действия в Африка

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля военна намеса в западноафриканската държава Мали срещу джихадистката групировка „Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин" (JNIM), която е тясно свързана с „Ал Кайда", съобщава "Вашингтон пост", позовавайки се на настоящи и бивши американски представители, запознати с обсъжданията, пише thehill.

Ако планът бъде одобрен, Мали ще стане осмата държава, в която Тръмп е наредил военни удари от началото на втория си мандат. Това би представлявало значителна промяна в курса на президента, който по време на предизборната си кампания обещаваше да прекрати глобалните конфликти и да насочи повече ресурси към вътрешните нужди на САЩ.

Сред висшите американски служители обаче има разногласия дали трябва да бъде предприета атака. Един от най-активните поддръжници на използването на сила е Себастиан Горка, старши директор по въпросите на борбата с тероризма в Съвета за национална сигурност.

JNIM се превърна в една от най-мощните въоръжени групировки в региона Сахел. Организацията е установила силно присъствие в Мали, създала е свои бази и извършва все по-чести нападения в съседните крайбрежни държави от Западна Африка.

Според американски представители основната цел на Вашингтон през последната година е била да получи права за прелитане над територията на Мали, което би позволило използването на самолети и разузнавателна техника за наблюдение на региона. САЩ вече са засилили споделянето на разузнавателна информация с малийските власти, включително в опит да бъде открит отвлеченият американски мисионер Кевин Райдаут.

Белият дом не потвърждава официално планове за военни удари, но заявява, че САЩ насърчават правителствата в Северна и Западна Африка да закупуват американско военно оборудване и услуги за борба с тероризма. Според Вашингтон заплахата от JNIM в Сахел е „многонационален проблем", а Русия носи вина за влошаващата се ситуация със сигурността в региона.

През последните години Мали, Буркина Фасо и Нигер претърпяха военни преврати, след което новите власти прекъснаха част от връзките си със Запада и потърсиха подкрепа от Русия и нейния „Африкански корпус", наследник на частната военна компания „Вагнер". Американската администрация обаче обвинява Москва, че не е успяла да се справи с терористичната заплаха.

Междувременно насилието в Мали продължава да се разраства. През последната година JNIM наложи горивна блокада на страната и извърши редица атаки, включително нападение в столицата Бамако, при което беше убит министърът на отбраната на Мали Садио Камара.

Ситуацията се усложнява и от действията на малийската армия и руските сили в страната. Според правозащитни организации през последната година правителствените сили и техните руски партньори са били отговорни за смъртта на 925 цивилни, докато жертвите на терористичните групировки са 232 души.

Експерти предупреждават, че евентуална американска военна операция крие сериозни рискове. Според тях ударите срещу JNIM могат да предизвикат ответни атаки срещу американски граждани и интереси в региона. Съществува и опасност отслабването на JNIM да позволи на конкурентната групировка „Ислямска държава в Сахел" да разшири влиянието си.

„Ако САЩ помогнат на малийските власти да ликвидират лидери на JNIM, това може да има обратен ефект", заяви Корин Дуфка, независим експерт по региона Сахел. По думите ѝ Вашингтон може да пропусне възможност за дерадикализация и демобилизация на една от най-сложните джихадистки организации в света.

Някои анализатори сравняват потенциалната американска намеса с френската операция „Бархан", която не успя да сложи край на разпространението на джихадистките групировки в Сахел. Според тях военното решение може да се окаже недостатъчно и САЩ трябва да се съсредоточат върху дипломация и преговори.

Ако Тръмп даде заповед за атака, Мали ще се присъедини към списъка на държавите, в които САЩ са извършвали удари през втория му мандат – Йемен, Сомалия, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венецуела. Според експерти това може да превърне региона в още по-опасна зона за западните интереси и да доведе до нова фаза на конфликта с джихадистките групировки.