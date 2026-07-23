Българският паспорт по-силен от английския и американския

Паспортът на Северна Македония заема 33-то място в света

Българският паспорт заема по-висока позиция в международната класация за мобилност от паспортите на Великобритания и САЩ. Това показват данни от глобалния индекс за сила на паспортите. Българските граждани могат да пътуват до повече дестинации без предварително издадена виза или с облекчени процедури, което поставя страната сред държавите с най-голяма свобода на движение в света, пише "Гардиън".

Силата на един паспорт се измерва според броя на държавите, териториите и регионите, до които неговият притежател може да влезе без виза, с виза при пристигане, чрез електронно разрешение за пътуване (ETA) или чрез ускорена електронна виза.

В класацията България попада на 11 място - по-висока категория от Обединеното кралство и Съединените щати. Предимството на българския паспорт се дължи основно на членството на страната в Европейския съюз и достъпа до Шенгенското пространство, което позволява свободно движение в голяма част от Европа и улеснява пътуванията до множество други държави чрез международни споразумения.

Притежателите на български паспорт имат възможност да посетят редица държави, като просто резервират полет и подготвят багажа си, без да преминават през сложни визови процедури. В същото време гражданите на други страни трябва предварително да посещават консулства, да представят документи за самоличност и финансови средства и да чакат седмици за решение по своето заявление.

В класацията по мобилност паспорта на Северна Македония заема 33-то място в света по индекс на мобилност, като осигурява безвизов достъп или виза при пристигане до около 131 държави и територии по света, сочат данните на passposrtindex.

Въпреки че Великобритания и САЩ традиционно се смятат за държави с едни от най-влиятелните паспорти в света, позициите им в класациите за мобилност се променят. Британският паспорт е с индекс на мобилност 171, като позволява достъп до 114 дестинации само с пристигане, до 33 с виза при пристигане, до 11 чрез електронно разрешение за пътуване, до 25 чрез онлайн кандидатстване и до 15 след стандартна визова процедура. САЩ също губят позиции през последните години, като падат с пет места в класацията заради затягането на визовите правила и ответните мерки на други държави.

През последното десетилетие общата тенденция показва, че все повече държави увеличават мобилността на своите граждани чрез подписване на безвизови споразумения. Според експерти, въпреки политическите спорове и засилването на граничния контрол в някои части на света, статистиката показва, че броят на международните договори за свободно пътуване продължава да расте.

Сред най-големите печеливши са малки островни държави, които са получили безвизов достъп до нови пазари и региони. Причината е, че техните малки населения често не се възприемат като сериозна заплаха за сигурността, а някои държави разглеждат свободното движение като форма на подкрепа към населението на страните, най-засегнати от климатичните промени.

Китай също подобрява позицията си, след като разширява двустранните си споразумения за безвизово пътуване със съседни държави. След договора със Сингапур през февруари 2024 г. например се наблюдава значителен ръст на пътуванията между двете страни.

Особено силно влияние върху позициите на паспортите има получаването на достъп до Шенгенското пространство. Когато дадена държава постигне такова споразумение, нейният паспорт може да се изкачи значително в международните класации почти веднага. Именно затова Грузия, Украйна и Косово са сред държавите, които отбелязват най-голям напредък.

Въпреки предимствата на силните паспорти, безвизовото пътуване не означава автоматично право на влизане. На границите все още могат да се извършват проверки, а решенията на граничните власти зависят от конкретната ситуация.

В другия край на класацията остават държави като Афганистан, Ирак, Сирия, Пакистан и Сомалия. За техните граждани светът остава значително по-затворен. Притежателите на афганистански паспорт например могат да пътуват без виза само до три държави, а за още 113 дестинации трябва предварително да кандидатстват в консулство.

Слабият паспорт може да повлияе дори върху най-важните житейски моменти. Сомалийският футболен съдия Омар Артан например трябваше да стане първият рефер от страната си, който да ръководи мач на Световно първенство, но не получи разрешение да влезе в САЩ. Пакистанският артист Сайед Хюсеин пък получава разрешение за пребиваване в Америка през 2019 г., но успява да получи виза едва след три опита през 2024 г.

Класацията отчита не само възможностите на гражданите да пътуват, но и доколко самите държави са отворени към чужденци. Така се вижда, че страни като САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия имат едни от най-силните паспорти, но същевременно поддържат сравнително строги правила за достъп на чужди граждани.

За разлика от тях държави като Южен Судан, Нигерия, Етиопия и Демократична република Конго имат по-слаби паспорти, но допускат чужденци сравнително лесно.

Шенгенското пространство остава един от най-важните фактори за силата на европейските паспорти. Държавите от зоната предоставят безвизов достъп до почти половината страни в света, докато гражданите на много държави от Южна и Югоизточна Азия, Северна Африка, Централна Азия, Близкия изток и голяма част от Субсахарска Африка все още трябва да преминават през сложни визови процедури, за да пътуват.