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Кая Калас: 218 лица и компании в най-големия досега пакет санкции срещу Русия

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Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

218 лица и предприятия са включени в последния пакет санкции срещу Русия, който е най-големият за последните четири години. Това е заявила днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс Калас посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. Сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии, предаде БТА.

В санкционния списък на пакета са добавени и над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсег, добави тя.

България имаше резерви към санкциите за трима руски граждани да не влизат в ЕС - патриарх Кирил, Вагит Алекперов и олигарха Искандар Махмудов.

В началото на юли премиерът Румен Радев заяви, че "Брюксел уважи нашите резерви срещу трима граждани включени в 21-ия пакет от санкции за руския патриарх, собственикът на "Лукойл" - Вагит Алекперов и доставчика на части за софийското метро - Искандар Махмудов".

"Искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите ни в енергетиката и транспорта", коментира той тогава.

На 9 юли министърът на отбраната Димитър Стоянов, заяви, че България няма да наложи вето на 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, но има резерви. Това стана на фона на противоречивите знаци от управляващите през последните седмици. Премиерът Румен Радев първоначално се противопостави на санкциите срещу руския патриарх Кирил и дори използва думата "вето" при посещението си в Брюксел.

Правителството се обяви и против рестрикциите за Вагит Алекперов, бившия президент на „Лукойл", с мотив да защити работата и петролните доставки за рафинерията в Бургас.

Въпреки това официалната позиция на България е, че няма да налагаме вето на санкциите, каза Димитър Стоянов.

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

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