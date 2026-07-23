Премиерът на Ирландия е в Киев, говори със Зеленски за подкрепа

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Ирландският премиер Михол Мартин пристигна на посещение в украинската столица Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Украинският президент Володимир Зеленски и премиерът Мартин ще обсъдят войната на Русия срещу Украйна и подкрепата на Европейския съюз за Украйна по време на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. Ирландия пое ротационното председателство на Съвета на 1 юли, предава БТА.

На срещата ще бъде обсъдена и подкрепата на Ирландия за Украйна.

В началото на юни генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев, придружен от постоянните представители на страните членки на алианса.

По-рано пък през февруари Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, в деня на четвъртата годишнина от руската офанзива, за да потвърди, че Европа подкрепя Украйна.