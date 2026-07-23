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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23271985 www.24chasa.bg

ЕС осигурява още 10 млн. евро хуманитарна помощ за Куба

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ЕС

Европейската комисия съобщи, че ще отпусне още 10 милиона евро хуманитарна помощ за Куба, където условията за живот продължават да се влошават, предаде БТА. От месеци Куба страда от липса на гориво и прекъсвания на тока.

Предвижда се новата помощ да бъде за най-уязвимите групи от населението - възрастни хора, деца, бременни и кърмещи жени, общности в отдалечени райони, се посочва в съобщението. Помощта включва осигуряване на лекарства и средства за работата на поликлиниките и родилните отделения, за пречистване на вода, уреди за производство на възобновяема енергия.

В първите месеци на тази година ЕС осигури 6 млн. евро за Куба - сума, равна на общата европейска хуманитарна подкрепа за страната за миналата година. През 2025 г. ЕК подкрепи Хавана в предотвратяването на последиците от бедствия и извънредни събития.

През юли Куба бе застигната от трети пълен колапс на електропреносната си мрежа в рамките само на една седмица. Енергийната система е била напълно изключена.

Островът, който се управлява от социалистическо правителство, се намира в тежка енергийна криза, причинена от десетилетия липса на инвестиции в амортизираната инфраструктура и наложеното от САЩ петролно ембарго. Повечето кубински ТЕЦ-ове често аварират, а недостигът на гориво за тяхното захранване е хроничен.

Хавана обвинява за ситуацията икономическата блокада на Вашингтон. През януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с наказателни мита държавите, които доставят гориво за Куба, което почти напълно парализира вноса на петрол, от който островът е жизненоважно зависим. Натискът от страна на САЩ продължава да се засилва, като в понеделник Вашингтон добави към санкционния си списък и кубинското Министерство на туризма – основен стълб за икономиката на страната.

ЕС

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