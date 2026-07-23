"Политико": Захариева е в София, за да проучи настроенията на България спрямо Украйна

Българският еврокомисар по иновациите Екатерина Захариева пристига в България, за да проучи настроенията по отношение на Украйна, пише "Политико".

Според изданието тя иска да разбере дали София е на една вълна с Брюксел по въпроса как да се противодейства на Русия. Освен това, тя ще се опита да прецени дали новото правителство е готово да прокара реформите, необходими за отблокирането на замразените средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

ЕС се опитва да разгадае позицията на България, след като на 14 юли премиерът Румен Радев обяви, че страната ще напусне "Коалицията на желаещите", пише "Политико". Изданието припомня, че само ден след изявлението на премиера Радев българският външен министър Велислава Петрова замина за Киев за срещата на върха "Украйна – Югоизточна Европа" и подкрепи съвместна декларация — нещо, което Брюксел тълкува като до голяма степен съответстващо на целите на коалицията.

"Политико" отбелязва, че на хартия Захариева извършва рутинно протоколно посещение при новото правителство от името на Комисията. Графикът ѝ обаче разкрива по-сложна картина - тя ще се срещне с премиера Румен Радев и с президента Илияна Йотова - не точно състава, който се очаква за обсъждане на научноизследователските фондове на ЕС.

Повече от 2,7 млрд. евро безвъзмездни средства след пандемията в българския Фонд за възстановяване остават частично замразени поради неизпълнени цели, най-вече заради реформите в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията, припомня "Политико". Комисията също така иска да знае два месеца след като новоизбраният премиера Радев посети Брюксел, дали новото правителство е готово да доведе реформите до край и да отблокира досието.