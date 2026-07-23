Почина един от тримата моряци, пострадали при пожар на танкер край Румъния

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Почина в болница един от тримата моряци, пострадали при пожар на борда на танкер край бреговете на Румъния, предаде БТА. Танкерът е плавал за Украйна, а властите разследват възможна връзка с войната на Русия срещу Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Корабът „Гас Лисбон" (Gas Lisbon), плаващ под либерийски флаг през Черно море към украинско пристанище, е бил ударен късно в понеделник на около 20 морски мили от брега на Румъния, заяви румънският президент Никушор Дан във вторник.

Румънските власти стигнаха до кораба и евакуираха целия 17-членен екипаж, включително трима ранени моряци. Двама от пострадалите са имали изгаряния по приблизително 10-15 процента от телата си, докато третият е получил множество рани, според румънския Департамент за извънредни ситуации.

Румънският информационен сайт "Нюз.ро" съобщи днес, че един от ранените моряци - 45-годишен филипински гражданин, е починал. Изданието цитира директора на окръжната болница в Тулча Тудор-Йон Нъстасеску, който е казал, че морякът е имал "изгаряне на дихателните пътища и белодробно усложнение, свързано с това изгаряне, което е причинило смъртта му".

Нъстасеску добави, че другите двама ранени моряци - и двамата филипински граждани - в момента се лекуват в интензивното отделение на болницата в Тулча и са в стабилно състояние.

Корабът е отплавал от египетското пристанище Александрия и се е насочвал към украинското пристанище Рени на река Дунав. Той е превозвал над 3790 тона втечнен нефтен газ (пропан-бутан).

Румънският департамент за извънредни ситуации заяви, че "инцидентът" на борда на кораба е причинил големи щети и пожар в надстройката на кораба, но не е дадено официално обяснение за причината.

Румънската телевизионна мрежа Диджи24 излъчи интервюта с двама членове на екипажа във вторник, които казаха, че смятат, че корабът е бил ударен от три дрона.