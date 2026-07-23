Майка и дъщеря се удавиха, опитвайки да спасят 6-годишно момиченце от силно течение

Майка и 15-годишната ѝ дъщеря се удавиха край плаж в графство Есекс, докато се опитвали да спасят шестгодишно момиченце, отнесено от морските течения.

Те седели близо до брега по време на настъпващ прилив, когато шестгодишно дете било повлечено от силните течения. Майката и тийнейджърката незабавно влезли във водата, за да го спасят, но самите те изпаднали в беда, пише "Дейли мейл".

Спасителните служби били повикани на плажа Уест Мърси, близо до Колчестър, около 17:30 ч. вчера, след сигнали, че няколко души са изпаднали в беда във водата при силен прилив.

Собственик на плажна къщичка разказа, че сцената е била „ужасяваща". По думите му жената се е опитвала да спаси семейството си. „Направи е всичко по силите си и в крайна сметка е загина", каза той.

Трети пострадал е настанен в болница в тежко състояние, а още двама души са хоспитализирани с наранявания, които не застрашават живота им. От Спешната помощ в Източна Англия съобщиха, че един от пострадалите е транспортиран с въздушна линейка, а други трима – с наземни екипи.

Спасителният екип на бреговата охрана в Уест Мърси заяви, че е реагирал на трагичен инцидент и изрази съболезнования към семейството.

По-късно стана ясно, че жертвите са майка и 15-годишната ѝ дъщеря. Смята се, че семейството е било на почивка, когато се е разиграла трагедията.

Според информацията те седели близо до брега по време на настъпващ прилив, когато шестгодишно дете било повлечено от силните течения. Майката и тийнейджърката незабавно влезли във водата, за да го спасят, но самите те изпаднали в беда.

Жертвите официално не са идентифицирани от властите, но според британски медии става дума за съпругата и дъщерята на д-р Мансур Рахман – лидер на британското крило на младежката организация „Джубо Дал", свързана с Бангладешката националистическа партия (BNP).

Съобщава се още, че 15-годишното момиче е внучка на Муджибур Рахман – бивш заместник-председател на британската организация на BNP, родом от областта Силхет в Бангладеш.

Муджибур Рахман е присъствал на мястото на трагедията, но според близки е бил прекалено разстроен, за да говори.

„С дълбока скръб съобщаваме, че съпругата на заместник-генералния секретар на британското младежко крило на партията, д-р Шейх Мансур Рахман, и неговата 15-годишна дъщеря се удавиха в морето вчера. Смъртта им е потвърдена от полицията. Изказваме най-искрените си съболезнования на близките и се молим за прошка на починалите и за бързо възстановяване на ранените", написа той в публикация в социалните си мрежи.