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Чешки военен хеликоптер с петима на борда се разби, най-малко един е загинал

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Чешки военен хеликоптер с петима души на борда се разби в Източна Чехия, СНИМКА: Pixabay

Чешки военен хеликоптер с петима души на борда се разби в Източна Чехия, съобщи в Екс армията, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Военните допълниха, че в момента спешни екипи работят на местопроизшествието във военновъздушната база в Намещ над Ославоу, на 122 км югоизточно от Прага.

По данни на чешката агенция ЧТК засега е потвърдена смъртта на най-малко един човек.

"Хеликоптер "Веном" се разби на територията на 22-ра хеликоптерна база на военновъздушните сили в Намещ над Ославоу", посочиха военните. "На борда е имало петима войници. Интегрираната система за спешна помощ е задействана за оказване на помощ на място."

"Веном" (UH-1Y Venom) са многоцелеви хеликоптери, произвеждани от "Бел Текстрон" (Bell Textron) и задвижвани от два двигателя T700-GE-401C на "Дженерал Електрик" (General Electric).

Чешки военен хеликоптер с петима души на борда се разби в Източна Чехия, СНИМКА: Pixabay

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