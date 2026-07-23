Съветът за национална сигурност на Гърция одобри "Щитът на Ахил"

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Правителственият съвет за национална сигурност на Гърция (КИСЕА) одобри нов пакет от договори за придобиване на отбранителна техника като част от дългосрочната програма на страната за военна модернизация, заяви министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от гръцки медии.

Одобрените проекти обхващат широк кръг от програми в областта на противовъздушната отбрана, наблюдението, безпилотните системи и военната мобилност.

Сред одобрените проекти е системата за противовъздушна отбрана „Щитът на Ахил". Дендиас заяви, че програмата ще включва участие на гръцката отбранителна промишленост на стойност около 700 милиона евро.

Израелски радари и ракети ще формират ядрото на системата, припомни електронното издание на в. „Катимерини".

Модернизацията гръцките въоръжени сили е с бюджет от 28 милиарда евро. Тя включва закупуването на нови изтребители F-35 от Съединените щати и фрегати от Франция и Италия, посочва още изданието.

Програмата за противовъздушна отбрана включва системите „Спайдър" на компанията „Рафаел", които трябва да заменят платформите „ОСА-АК" и „ТОР-М1". Гърция планира да придобие и системи „Барак МХ" на „Израел еъроспейс индъстрис" (Israel Aerospace Industries/IAI), които с течение на времето се очаква да допълнят противовъздушните батареи „Хоук".

Третият компонент, предназначен за защита от балистични ракети, ще бъде версия на системата „Прашката на Давид", вероятно вариантът „Скайсептър".

Системите ще бъдат свързани чрез мрежа за командване и контрол със софтуер, който чрез приложения с изкуствен интелект ще разпознава и класифицира заплахите и ще избира най-подходящия вариант за прехващане, пише „Катимерини".

Софтуерът ще остане гръцка собственост и няма да подлежи на израелска намеса. Разговорите по този въпрос са били сред причините за забавянето на преговорите, посочва още изданието.

Общата стойност на програмата „Щитът на Ахил" се оценява на около 3,5 милиарда евро. Очаква се гръцки компании да участват в 25 процента от проекта.