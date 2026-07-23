Румъния вдигна два изтребителя F-16 и военен хеликоптер след въздушна тревога в Тулча

Населението в източния румънски окръг Тулча получи предупреждение чрез системата RO-ALERT, а два изтребителя F-16 и един хеликоптер на военновъздушните сили бяха вдигнати, след като радарите засякоха сигнали източно от град Сулина, съобщава Аджерпрес.

Системата за радарно наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла днес в 12:02 часа местно (и българско) време прекъсващи сигнали източно от Сулина, окръг Тулча, а Националният център за военно командване е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации за прилагане на мерки за предупреждаване на населението. В резултат на това в 12:17 часа е издадено предупреждение чрез системата RO-ALERT, съобщава БТА.

"Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили от военновъздушната база във Фетещ, намиращи се на мисия по охрана на въздушното пространство под командването на НАТО, и един хеликоптер ПУМА СОКАТ на румънските военновъздушни сили излетяха в 12:24 часа и съответно с 12:36 часа. След прелитане над зоната, където бяха засечени сигналите, пилотите не потвърдиха наличието на въздушна цел нито визуално, нито чрез радарите на борда. Въздушната тревога беше прекратена в 13:29 часа", се посочва в съобщение на министерството.

През цялата предходна нощ Одеса беше подложена на непрекъснати руски въздушни удари. При подобни масирани атаки срещу украинската пристанищна инфраструктура край Дунав Румъния вече регулярно активира системата RO-Alert и вдига дежурни изтребители на НАТО като предпазна мярка.

Граничният район отдавна усеща отражението на войната. В края на май дрон "Шахед" навлезе в румънския град Галац и се разби в последния етаж на жилищна сграда, причинявайки сериозни материални щети. Няколко седмици по-късно, в края на юни, жител на окръг Тулча откри останки от руски безпилотен апарат в земеделска нива, които впоследствие бяха обезвредени от специализирани военни екипи.