Тръмп: Ядреното споразумение с Рияд изключва обогатяването на уран (Обновена)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в рамките на споразумението за развиване на ядрена енергетика за граждански цели между САЩ и Саудитска Арабия няма да се извършва обогатяване на ядрен материал и че сключването му е обвързано с присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения – договореностите, сключени с посредничеството на Вашингтон по време на първия мандат на Тръмп, имащи за цел нормализиране на дипломатическите и икономическите отношения с Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението между САЩ и Саудитска Арабия, което позволява на кралството да изгради ядрени реактори с американска технология, предизвика опасения в Израел, че в Близкия изток може да започне надпревара във въоръжаването.

Американският министър на енергетиката Крис Райт и саудитският му колега принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд подписаха договора, заедно с двустранно споразумение за гаранции, пише в прессъобщение на енергийното ведомство във Вашингтон.

Споразумението „съответства на договорите за неразпространение на ядреното оръжие, залегнали в Закона за ядрената енергия на САЩ, които са сред най-строгите в света. Саудитска Арабия отдавна казва, че ако не осъществи партньорство със САЩ, би могла да си сътрудничи с Китай или Русия, които прилагат различни стандарти за неразпространение", се добавя в текста.

Министерството на енергетиката посочи, че споразумението ще бъде представено в Конгреса. Членовете на законодателния орган имат право да гласуват съвместна резолюция, с която да се противопоставят на документа. Ако подобен вот не се състои или се състои, но не получи достатъчна подкрепа, споразумението ще влезе в сила автоматично след изтичането на 90-дневен срок.

Междувременно Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви атаки от страна на йеменските бунтовници хути, обявили преди дни, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

В съобщение в Трут Соушъл Тръмп посочи, че след предприетата от Вашингтон военна намеса срещу тях миналата година хутите са били започнали да действат по-отговорно.

„За съжаление, сега те (хутите - бел.ред.) започват отново, като снощи обстреляха два саудитски кораба. Нека тази публикация послужи като предупреждение, че ако го направят още веднъж, САЩ ще държат Иран отговорен, тъй като хутите са креатури и/или проксита на Иран. И Иран и самите хути ще понесат сериозно наказание във военно отношение", написа той.