Един загинал и трима ранени, след като дрон удари товарен кораб от Русия в Черно море

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Турски товарен кораб, превозващ въглища от руското пристанище Таман до турското пристанище Трабзон, е бил атакуван с дрон в Черно море. При нападението е загинал един член на екипажа, а трима души са били ранени.

По-късно корабът за насипни товари MV Reyhan Sarı е пристигнал безопасно в пристанището на Трабзон, съобщава Caliber.Az, позовавайки се на турски медии.

При атаката плавателният съд е бил повреден, а 54-годишният турски моряк Саваш Чакар, който е работел в машинното отделение, е загинал. Други трима членове на екипажа са пострадали и са били транспортирани с хеликоптер на турската брегова охрана до болница в Самсун за лечение.

На пристанището в Трабзон корабът е бил посрещнат от своя агент Угур Шахинтюрк, собственик на корабната компания Poyraz Shipping.

Властите са започнали операция по изваждането на тялото на Чакар, което все още е затиснато под смачкани метални конструкции на кораба. След изваждането му то ще бъде предадено на Института по съдебна медицина за аутопсия.

Очаква се корабът да разтовари въглищата си в Трабзон, след което да отплава след приключване на всички необходими процедури.

Във вторник беше ударен и корабът Gas Lisbon, плаващ под либерийски флаг през Черно море към украинско пристанище, е бил ударен късно в понеделник на около 20 морски мили от брега на Румъния.

Румънският информационен сайт "Нюз.ро" съобщи днес, че един от ранените моряци - 45-годишен филипински гражданин, е починал. Изданието цитира директора на окръжната болница в Тулча Тудор-Йон Нъстасеску, който е казал, че морякът е имал "изгаряне на дихателните пътища и белодробно усложнение, свързано с това изгаряне, което е причинило смъртта му".

Нъстасеску добави, че другите двама ранени моряци - и двамата филипински граждани - в момента се лекуват в интензивното отделение на болницата в Тулча и са в стабилно състояние.

Корабът е отплавал от египетското пристанище Александрия и се е насочвал към украинското пристанище Рени на река Дунав. Той е превозвал над 3790 тона втечнен нефтен газ (пропан-бутан).

Румънският департамент за извънредни ситуации заяви, че "инцидентът" на борда на кораба е причинил големи щети и пожар в надстройката на кораба, но не е дадено официално обяснение за причината.