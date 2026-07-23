Един загинал и трима ранени, след като дрон удари товарен кораб от Русия в Черно море

Турски товарен кораб, превозващ въглища от руското пристанище Таман до турското пристанище Трабзон, е бил атакуван с дрон в Черно море. При нападението е загинал един член на екипажа, а трима души са били ранени.
По-късно корабът за насипни товари MV Reyhan Sarı е пристигнал безопасно в пристанището на Трабзон, съобщава Caliber.Az, позовавайки се на турски медии.
При атаката плавателният съд е бил повреден, а 54-годишният турски моряк Саваш Чакар, който е работел в машинното отделение, е загинал. Други трима членове на екипажа са пострадали и са били транспортирани с хеликоптер на турската брегова охрана до болница в Самсун за лечение.
На пристанището в Трабзон корабът е бил посрещнат от своя агент Угур Шахинтюрк, собственик на корабната компания Poyraz Shipping.
Властите са започнали операция по изваждането на тялото на Чакар, което все още е затиснато под смачкани метални конструкции на кораба. След изваждането му то ще бъде предадено на Института по съдебна медицина за аутопсия.
Очаква се корабът да разтовари въглищата си в Трабзон, след което да отплава след приключване на всички необходими процедури.
Във вторник беше ударен и корабът Gas Lisbon, плаващ под либерийски флаг през Черно море към украинско пристанище, е бил ударен късно в понеделник на около 20 морски мили от брега на Румъния.
Румънският информационен сайт "Нюз.ро" съобщи днес, че един от ранените моряци - 45-годишен филипински гражданин, е починал. Изданието цитира директора на окръжната болница в Тулча Тудор-Йон Нъстасеску, който е казал, че морякът е имал "изгаряне на дихателните пътища и белодробно усложнение, свързано с това изгаряне, което е причинило смъртта му".
Нъстасеску добави, че другите двама ранени моряци - и двамата филипински граждани - в момента се лекуват в интензивното отделение на болницата в Тулча и са в стабилно състояние.
Корабът е отплавал от египетското пристанище Александрия и се е насочвал към украинското пристанище Рени на река Дунав. Той е превозвал над 3790 тона втечнен нефтен газ (пропан-бутан).
Румънският департамент за извънредни ситуации заяви, че "инцидентът" на борда на кораба е причинил големи щети и пожар в надстройката на кораба, но не е дадено официално обяснение за причината.
🇹🇷 A drone hit a Turkish cargo ship in the Black Sea, killing 1 crew member and wounding 2 others.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 23, 2026
The MV Reyhan Sarı was hauling coal from Russia's Taman port to Trabzon when it was struck near Novorossiysk.
The Coast Guard flew the wounded to hospitals in Samsun, while the… pic.twitter.com/Tu9vBgpvra