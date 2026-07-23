Руски изтребител Су-57 се разби край Москва при тренировъчен полет

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Руски изтребител се разби край Москва по време на тренировъчен полет. Пилотът е успял да катапултира и е невредим. По-първоначална информация става въпрос за най-модерния руски изтребител Су-57.

Самолетът се е разбил в поле между микрорайона Звенигород в Шихово и село Луцине, съобщавата очевидци. Първоначално новината се появи в телеграм канали и украинския сайт unn.ua, а впоследствие бе потвърдена и от руските власти. Засега основната версия е, че става въпрос за техническа неизправност.

Су-57 е изтребител от пето поколение и е наследник на остарелия Су-27.

Изтребителят е проектиран да поразява наземни и морски цели. Самолетът може да използва управляеми ракети и авиобомби, а също така е оборудван с радарна стелт технология. Може да носи до 7,4 тона бойно натоварване, включително ракети „въздух-въздух", „въздух-земя" и противокорабни ракети. Интегриран е за работа с хиперзвукови оръжия.

Развива максимална скорост до 2600 км/ч. От Су-57 все още се произвеждат малко бройки и не се използват във войната в Украйна.