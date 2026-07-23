Евакуират над 20 000 заради горските пожари в Югозападна Франция, сред тях и много туристи

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Франция вече евакуира над 20 000 души заради разпространяващите се горски пожари в югоизточната част на страната.

Около 12 000 души са евакуирани от югозападна Франция, а властите преместват други 8800, тъй като горски пожари се разпространяват в региона на Жиронда.

Пожарната служба съобщава, че около 3100 хектара (7660 акра) земя вече са унищожени около залива Аркашон, информира BBC.

Много от тези, които е трябвало да напуснат района през нощта, са били посетители на местни къмпинги на полуостров Леж-Кап-Фере.

През последните дни в Испания и Италия също избухнаха множество горски пожари. Жителите бяха евакуирани близо до Толедо, южно от Мадрид, а пожарникар почина, докато се бореше с огъня в Сицилия.

Префектката на Жиронда, Софи Брокас, заяви, че 10 000 посетители са сред евакуираните от къмпингите през нощта, а последните евакуации продължават „спокойно" в село Клауей, на брега на залива Аркашон.

Брокас каза, че няма съобщения за пострадали. Някои обекти и пътища бяха затворени в открити горски райони.

„Работата беше безмилостна цяла нощ", каза началникът на пожарната служба на Жиронда Марк Вермюлен, който предупреди, че температурите се покачват и вятърът се засилва. „Ще достигне пик в 20:00 часа. След това ще трябва да се справим със силно променливи ветрове, така че в момента се борим с пожар, който ще бъде трудно да се предвиди и затова не можем да отслабнем бдителността си."

Двама местни пожарникари загинаха по-рано тази седмица, борейки се с друг пожар близо до летище Бордо.

Водещата на BBC South Джо Кент е на почивка със семейството си във Франция, отседнала в къмпинга Lesley Pastourelles в Клоуей, до Леж.

Тя каза, че много хора в къмпинга, които са били притеснени от ситуацията, вече са си тръгнали.

Главният път надолу към юг на полуострова, който обикновено е пълен, е бил празен, а супермаркетът е „тревожно тих", добави Кент.

В региона Вар в югоизточна Франция на евакуираните жители е било казано, че могат да се приберат у дома, за да оценят потенциалните щети по имотите в четвъртък сутринта. Въпреки това, хората са предупредени да ограничат движенията си в района поради риска от повторно възпламеняване на пожара, тъй като вятърът се усилва през следобеда.

Няколко френски департамента бяха опустошени от горски пожари по време на серия от необичайни и продължителни горещи вълни, които обхванаха Европа това лято.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес отдаде почит на двамата пожарникари, които загинаха във вторник близо до летище Бордо, изразявайки своята „безкрайна благодарност" и „непоколебима подкрепа" към техните семейства.

В Италия властите също отдадоха почит на огнеборец, който загина при борба с горски пожар в Сан Каталдо, докато регионалният лидер на Сицилия Ренато Скифани пожела бързо възстановяване на друг пожарникар, участвал в същата операция.

Ръководителят на Сицилианската гражданска защита Салво Кочина заяви, че на острова е имало повече от 350 пожара, включително 10 големи, които са довели до предпазни евакуации.

Той каза, че пожарите са причинени от хора, добавяйки, че това се е превърнало в социален проблем.

Междувременно в Испания жителите започнаха да се връщат по домовете си, след като горски пожари избухнаха в село Алморокс близо до Толедо, южно от Мадрид. Властите заявиха, че пожарите все още не са под контрол и че около 890 хектара (2200 акра) са били изгорени.