Бившият испански премиер Сапатеро за откритите в дома му бижута при обиск: Подарък

Бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро заяви, че бижутата, открити в дома му от следователите по време на обиск в рамките на разследване за злоупотреба с влияние, са "подарък" от друга държава, без обаче да разкрие нейното име, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Бижутата и луксозните часовници, оценени от съдебните власти на 1,3 милиона евро, бяха открити в сейф в кабинета му, което доведе до повдигане на обвинения срещу него и за данъчна измама и предполагаема контрабанда.

"Това е жест на учтивост, (получен) преди много години", увери бившият социалистически премиер на Испания, управлявал от 2004 до 2011 г., в интервю за обществения канал "Ла уно". Това е първото интервю, което дава Сапатеро след повдигането на обвинението срещу него в средата на май.

"Няма да назова името на страната, защото правосъдието трябва да е първото, което да го узнае", каза той.

"Сигурно е трябвало" да откажа този подарък, добави Сапатеро.

В края на юни той е отказал да разкрие пред следствието произхода на бижутата, отбелязва АФП.

Тази част от разследването се вписва в по-широкия контекст на така нареченото дело "Плус ултра", чиято цел е да се установи дали по време на пандемията от КОВИД-19 Сапатеро се е възползвал от все още значителното си влияние след края на премиерския си мандат, за да повлияе за вземането на решение за спасяване на малка авиокомпания с държавни средства, на стойност 53 милиона евро.

Един от неговите близки сътрудници, бизнесмена Хулио Мартинес, заяви във вторник пред съда, че левият лидер, историческа фигура и все още много уважавана личност в редиците на Испанската социалистическа партия, действително е имал активна роля в това спасяване, според испанските медии.

"Не съм разговарял с никого", заяви Сапатеро, като повтори, че е невинен. Той определи като "чиста измислица" и твърдението, че е дал заповед на своите сътрудници да създадат офшорно дружество в Дубай и защити своята секретарка, която също беше разпитана от разследващия съдия.

Обвинението срещу Сапатеро, което е първото по рода си за действащ или бивш държавен глава в Испания, постави под натиск социалистическия премиер Педро Санчес, който го защити публично.