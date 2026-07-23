Уволненият военен министър Федоров: Няма да приема никакъв друг пост, освен същия

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Отстраненият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров каза днес, че няма да приеме никакъв друг пост в правителството освен същия, макар че президентът Володимир Зеленски му предложи други позиции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Никаква друга роля не съдържа действителната власт да се бориш с корупцията в областта на оръжейните доставки, да завършиш трансформацията в армията, да планираш и да осъществиш асиметрични операции срещу врага", подчерта в разпратено до медиите изявление Федоров, чието отстраняване от поста миналата седмица предизвика необичайни за сегашното военно време протести в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски предложи вчера на бившия министър на отбраната Михайло Федоров ръководен пост, свързан с обединяването и по-нататъшното развитие на технологичните способности на страната.

Зеленски съобщи за предложението във вечерното си видеообръщение след среща с Федоров. Той не уточни за каква длъжност става въпрос.

Президентът коментира и опита в сферата на сигурността на изпълняващия длъжността министър на отбраната Евген Хмара. По думите му постиженията в технологиите и на бойното поле, както и операциите на подразделението „Алфа", „говорят сами за себе си".

Зеленски посочи, че именно такъв опит е необходим в системата на държавните институции.

„Всички искаме едно и също: да победим врага и да създадем условията – на фронта и чрез натиск срещу Русия, които биха ни позволили да принудим Русия да сключи мир", заяви украинският президент.

Ден по-рано Зеленски пък освободи от длъжност главнокомандващия на страната Олександър Сирски. Освобождаването му дойде броени дни след отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Фьодоров – ход, който предизвика улични протести в цялата страна. На мястото на Сирски бе назначен Михайло Драпатий.

Първоначалните слухове, че краят на мандата на Фьодоров е свързан с конфликт между него и Сирски, скоро се потвърдиха.

35-годишният Фьодоров е високо ценен за това, че е вдъхнал нова енергия на министерството и е трансформирал въоръжените сили, както и за това, че е оглавил борбата с корупцията.

60-годишният Сирски се възприема от мнозина в Украйна като командир от съветската школа, който не е склонен да въвежда радикални промени в армията.