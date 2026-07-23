Над 20 000 бягат от пожари във Франция

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Специални центрове са приютили 2500 души

Над 20 000 души, включително хиляди туристи от къмпинги и други места за настаняване, бяха евакуирани заради огромен горски пожар, който напредва по атлантическото крайбрежие на Югозападна Франция.

Огънят е започнал в гъста борова гора близо до село Саумос, на около 40 км западно от Бордо и северно от залива Аркашон, популярна туристическа дестинация, като е изгорил 2400 хектара земя за по-малко от 24 часа. До четвъртък следобед нямаше информация за жертви и пострадали.

69-годишният Патрик Мартино, който бил евакуиран от село Льо Порж, разказа, че полицията е “дошла да блъска по вратите... Страшно е - трудно е да се приеме. Когато купихме къща тук, никога не сме си мислили, че ще има риск от пожар”.

Девет местни общини са отворили приемни центрове за евакуирани и са приютили над 2500 души, съобщиха властите.

Многобройни пътища в района, включително тези до полуостров Кап Фере на няколко километра на юг, където вили имат популярни личности и милионери, бяха затворени за движение.

През последните дни горски пожари избухнаха и в Испания и Италия. Жителите бяха евакуирани близо до Толедо, южно от Мадрид, а пожарникар почина, докато се бореше с пламъците в Сицилия.

Преди месеци службата за изменение на климата “Коперник” определи Европа като най-бързо затоплящия се континент.

