ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна в сградата на Художествената академи...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23273845 www.24chasa.bg

Над 20 000 бягат от пожари във Франция

1276
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Самолет прелита през гъст дим над горски пожар във Франция. СНИМКА: РОЙТЕРС

Специални центрове са приютили 2500 души

Над 20 000 души, включително хиляди туристи от къмпинги и други места за настаняване, бяха евакуирани заради огромен горски пожар, който напредва по атлантическото крайбрежие на Югозападна Франция.

Огънят е започнал в гъста борова гора близо до село Саумос, на около 40 км западно от Бордо и северно от залива Аркашон, популярна туристическа дестинация, като е изгорил 2400 хектара земя за по-малко от 24 часа. До четвъртък следобед нямаше информация за жертви и пострадали.

69-годишният Патрик Мартино, който бил евакуиран от село Льо Порж, разказа, че полицията е “дошла да блъска по вратите... Страшно е - трудно е да се приеме. Когато купихме къща тук, никога не сме си мислили, че ще има риск от пожар”.

Девет местни общини са отворили приемни центрове за евакуирани и са приютили над 2500 души, съобщиха властите.

Многобройни пътища в района, включително тези до полуостров Кап Фере на няколко километра на юг, където вили имат популярни личности и милионери, бяха затворени за движение.

През последните дни горски пожари избухнаха и в Испания и Италия. Жителите бяха евакуирани близо до Толедо, южно от Мадрид, а пожарникар почина, докато се бореше с пламъците в Сицилия.

Преди месеци службата за изменение на климата “Коперник” определи Европа като най-бързо затоплящия се континент.

Самолет прелита през гъст дим над горски пожар във Франция. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали