Жегата пресуши Европа

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Във Франция се очаква най-лошата реколта от царевица от 50 години

Екстремните горещини, подсилени от климатичната криза, засилват сушата в Европа, установи научен анализ.

Рекордните горещи вълни са довели до силно изпаряване на водата от реките, езерата, почвите и растенията заради необичайно горещата атмосфера. Новото проучване установи, че сушите, засягащи почвите за земеделски нужди в Западна Европа, сега са пет пъти по-вероятни поради изменението на климата, а в Източна Европа почвените засушавания са 11 пъти по-вероятни.

Учените предупреждават, че климатичната криза променя сушата в Европа, като високите температури са ключовият фактор това лято. Днешната суша в Западна Европа е класифицирана като “екстремна”, но би

била “умерена”, ако ги е нямало климатичните промени

Много страни въведоха извънредни ограничения за ползване на вода, като в повечето части на Южна Англия вече е наложена забрана за поливане с маркучи.

Фермерите са силно засегнати и се очаква около 9 милиона тона зърно да бъдат негодни в цяла Европа, като във Франция се очаква най-лошата реколта от царевица от 50 години, а румънските фермери губят над милион хектара посеви.

Реките в Европа понижават нивото си, което намалява производството на чиста водноелектрическа енергия и ограничава товарните кораби. Нивото на река Рейн при град Лобит в Нидерландия вече е по-ниско от минималното, наблюдавано през горещото лято на 1976 г. Учените предупредиха, че всички тези фактори

може да повишат цените на храните и енергията,

като най-силно ще бъдат засегнати домакинствата с ниски доходи.

“С покачването на температурите жаждата на атмосферата се увеличава бързо, изсмуквайки влага от реки, езера, язовири и почвата”, коментира специалистът Доминик Шумахер. Той добави, че сушата през 2026 г. е дошла два месеца по-рано от тази през 2022 г.

“Европа се насочва към бъдеще, в което тези парещи, сухи лета ще се случват отново и отново”, заяви д-р Мариам Захария от Импириъл Колидж в Лондон, която е участвала в новото изследване.

“Това не е просто криза за земеделските производители, а криза, която се прокрадва до най-уязвимите в Европа”, казва изследователката Мерел Лаувен.

