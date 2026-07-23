Гласуваме какви да са новите евробанкноти

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България ще може да гласува как да изглеждат новите евробанкноти. Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард представи днес във Франкфурт предложенията за нов дизайн на евробанкнотите.

Гласуването сред гражданите на Европейския съюз започва от днес и продължава до 21 септември. Всички ще могат да участват в обществено допитване и да посочат предпочитания от тях дизайн.

Предложенията са общо 10 и са на теми „Европейска култура: споделени културни пространства" и „Реки и птици: устойчивост в многообразието". От всяка тема бяха представени по пет варианта за ново оформление на банкнотите.

Всеки българин също може да даде своето мнение на сайта на Европейската централна банка.

На предложените банкноти от тема Европейската култура са изобразени велики исторически личности като Леонардо да Винчи, Бетовен, Мигел де Сервантес и Мария Кюри.

„Това са 10 много силни предложения, всяко от които предлага нещо съвсем различно. В крайна сметка едно от тях ще бъде избрано", заяви Лагард при представянето на проектите. В Европа имаме щастието да разполагаме с богато културно наследство. Културата насърчава ценностите, приобщаването и диалога в Европа и извън нея. Тя също така сближава хората", каза Кристин Лагард на презентацията.

Сред предложенията за банкнотата от 5 евро е на нея да бъде изобразен портретът на оперната певица Мария Калас, а на тази от 5 евро - композиторът Лудвиг ван Бетовен.

ЕЦБ ще публикува доклад за резултатите от двете проучвания, след като бъде избрана окончателната концепция за дизайн.

Банкнотата от 20 евро е посветена на образованието. На лицевата ѝ страна е изобразена двукратната носителка на Нобелова награда Мария Кюри (по физика и по химия), а на обратната – сцена от учебен процес.

За банкнотата от 50 евро е предложен портрет на испанския писател и автор на "Дон Кихот" Мигел де Сервантес.

На банкнотата от 100 евро е представен Леонардо да Винчи като символ на музеите и културното наследство, а на обратната страна са изобразени възрастни и деца, разглеждащи музейна експозиция.

За банкнотата най-висока стойност - с номинал 200 евро, е предложен портрет на австрийската писателка и пацифистка Берта фон Зутнер, автор на антивоенния роман „Долу оръжията!". Смята се, че именно тя е вдъхновила Алфред Нобел да учреди Нобеловата награда за мир, като самата тя е първата жена, удостоена с това отличие. На обратната страна е представено обществено пространство, посветено на диалога и гражданската активност.

При темата „Реки и птици: устойчивост в многообразието" предложенията за банкнотата от 5 евро включват планински извор и скален орел, а на обратната страна е изобразена сградата на Европейския парламент.

За банкнотата от 10 евро са предложени водопад и земеродно рибарче, допълнени от изображение на сградата на Европейската комисия.

На банкнотата от 20 евро са представени речна долина и колония от пчелояди, а на обратната страна - сградата на Европейската централна банка.

Предложенията за банкнотата от 50 евро включват лъкатушеща река и бял щъркел, а на гърба е изобразена сградата на Съда на Европейския съюз.

За банкнотата от 100 евро са разработени мотиви с устие на река и птицата саблеклюн, допълнени от изображение на сградата на Европейския съвет.

Всички предложения можете да видите тук

На банкнотата от 200 евро са предложени морски пейзаж и бял рибояд, летящ над високи вълни, а на обратната страна е представена Европейската сметна палата.

Темите и свързаните с тях мотиви са подбрани по предложения на две мултидисциплинарни консултативни групи с представители от цялата еврозона, както и въз основа на анкети с участието на над 365 000 европейци.

Представените днес проекти са избрани от независимо жури след конкурс за графичен дизайн, обявен през лятото на миналата година и отворен за дизайнери от цяла Европа.

Очаква се Управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на Журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от двете анкети.

След това избраният дизайн ще бъде доразработен и тестван, преди да влезе в производство. Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години. Евробанкнотите от предходната серия ще запазят стойността си и ще останат в обращение успоредно с новата серия. Това ще бъде първото цялостно преработване на дизайна на евробанкнотите от емитирането им през 2002 г.

„Обновяването на дизайна на евробанкнотите е част от дългосрочното усилие на Евросистемата да гарантира, че парите в брой остават сигурно, ефикасно и близко до гражданите платежно средство, запазващо достъпа им до публични пари и свободата им да избират как да плащат", коментира членът на Изпълнителния съвет Пиеро Чиполоне, цитиран от БТА.

Периодичното емитиране на нови серии банкноти дава възможност да се приложат новите постижения на технологиите и да се запази преднина пред фалшификаторите. Новите банкноти ще включват нови и усъвършенствани защитни елементи, които ще направят по-лесно разпознаването на истинските и ще подобрят достъпността им, включително за хората с увредено зрение, се казва пък в прессъобщение по темата на Българската народна банка.

Освен това ЕЦБ се стреми да намали екологичния отпечатък на банкнотите, като подобрява тяхната трайност и използва по-устойчиви материали и производствени процеси.