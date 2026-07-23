Мъж загина при нападение с нож в банка в германския град Регенсбург

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Мъж загина вследствие на нападение с нож в банка в германския град Регенсбург, съобщи пред ДПА говорителка на полицията, като добави, че заподозреният нападател все още се намира в сградата заедно с други хора, предаде БТА.

На мястото са пристигнали специални части, а района около клона е отцепен.

Първоначалните съобщения сочеха, че нападателят държи хора като заложници в банковия клон, но впоследствие тази информация не беше изяснена. Говорителката заяви, че тече разследване за убийство и грабеж.

Жертвата е получила първа помощ от парамедици на мястото на инцидента, преди да бъде откарана в болница, съобщиха от полицията, след което обявиха, че е починал.

„Заподозряният е мъж. Към момента предполагаме, че е действал сам", каза говорителката.

Точният брой на хората в банковия клон остава неясен. Мотивът на извършителя все още не е известен. Банката се намира на партерния етаж на голям комплекс, като на етажите над нея има апартаменти.

„Безопасността на гражданите е наш основен приоритет", подчерта говорителката.

Полицията призова хората да избягват колкото се може повече района около мястото на престъплението.