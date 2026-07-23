Тръмп обмисля възобновяване на мащабните военни действия срещу Иран

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Все още не ги е заболяло, добави американският президент

Американският президент Доналд Тръмп каза в интервю за изданието "Аксиос", че сериозно обмисля да рестартира мащабните военни операции в Иран, което ще включва повече удари дори в сравнение с тези, нанасяни по време на операция "Епична ярост", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Все още не ги е заболяло", каза Тръмп пред "Аксиос", но добави, че все още не е взел окончателно решение.

По-рано днес Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви атаки от страна на йеменските бунтовници хути, обявили преди дни, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия.

В съобщение в Трут Соушъл Тръмп посочи, че след предприетата от Вашингтон военна намеса срещу тях миналата година хутите са били започнали да действат по-отговорно.

„За съжаление, сега те (хутите - бел.ред.) започват отново, като снощи обстреляха два саудитски кораба. Нека тази публикация послужи като предупреждение, че ако го направят още веднъж, САЩ ще държат Иран отговорен, тъй като хутите са креатури и/или проксита на Иран. И Иран и самите хути ще понесат сериозно наказание във военно отношение", написа той.