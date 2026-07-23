Американска ракета удари иранския остров Кешм край Ормузкия проток

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Иранска агенция съобщи, че американска ракета е ударила остров Кешм, намиращ се в близост до Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"При атака от страна на американския враг ракета е паднала на брега на град Суза на остров Кешм", съобщи агенция Тасним, цитира БТА.

Засега няма данни за евентуални жертви или щети.

Кешм е остров в Персийския залив, в северозападния край на Ормузкия проток, част от провинция Хормозган в Иран. Остров Кешм е разположен на няколко километра от брега на континента, от който го отделя Хоранския проток.