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Почина японецът Кодзо Окамото, извършил атентат на израелското летище Лод с 26 жертви през 1972 г.

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"Хизбула" закриляше атентатора. Снимка: Архив

Почина японецът Кодзо Окамото, извършителят на атентат на израелското летище Лод с 26 жертви през 1972 г. Окамото е член на партизанската "Японската червена армия", която подкрепя независимостта на Палестина. 

Той излежава десетгодишна присъда в израелски затвор за участието си в атентата, при който са убити и ранени десетки хора.

На 30 май 1972 г. Окамото пристига с полет на "Ер Франс" на летището в Лод, заедно с двама съучастници. Тримата откриват огън по пътниците, при което загиват 26 души.

Окамото е ранен и заловен от израелските власти. През 1985 г. той е освободен в рамките на размяна на затворници между Израел и палестински организации.

След освобождаването си 78-годишният бивш член на Японската червена армия живее в Ливан до смъртта си, закрилян от "Хизбула".

В изявление палестинската организация посочи, че Окамото е починал в южните предградия на Бейрут – район, контролиран от проиранската групировка "Хизбула", съобщи БТА.

"Хизбула" закриляше атентатора. Снимка: Архив

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