Си Цзинпин отива в САЩ на 24 септември, с Тръмп ще говорят за изкуствения интелект

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Доналд Тръмп заяви, че китайският лидер Си Цзинпин ще посети САЩ на 24 септември, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският президент каза, че двамата ще обсъждат темата за изкуствения интелект.

Тръмп беше на посещение в Китай в средата на май, припомня агенцията.

Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио и китайският външен министър Ван И обсъдиха необходимостта да бъдат определени области за сътрудничество, които да положат основите за „много позитивно посещение" на Си в САЩ, припомня Ройтерс.