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Десетки души са ранени при руски удари над Украйна снощи

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Харков, Украйна Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Десетки души бяха ранени при руски въздушни удари над Украйна. Нанесени са сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в Източна Украйна.

Пет управляеми бомби удариха вчера жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, пише БТА. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите, анексирани от Русия седем месеца след руската инвазия през февруари 2022 г., въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него.

В Славянск, един от градовете „крепости“, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на седем жилищни сгради. На снимки от мястото на руската атака се вижда жилищна сграда, от която цяла секция се е срутила.

Както Русия, така и Украйна отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.

Харков, Украйна

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