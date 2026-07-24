Двама са загинали при наводнения в САЩ

Двама души са загинали при наводнения в САЩ. Те са причинени от проливни дъждове в щата Западна Вирджиния тази седмица.

Самоличността на жертвите все още не е оповестена. Това са първите потвърдени смъртни случаи от наводненията във вторник, когато според синоптиците в щата са паднали до 7 инча (близо 18 сантиметра) дъжд. На някои места в продължение на 37 минути са паднали 4,5 инча (около 11,4 сантиметра) дъжд. Властите в северната и централната част на Западна Вирджиния описаха опустошението като мащабно.

Видеоклипове и снимки в социалните мрежи показаха наводнени автомобили на паркинги, включително пред магазин на търговската верига „Уолмарт“ в град Уестън, където кална вода е навлязла в магазина. От другата страна на близката магистрала първият етаж на хотел е бил наводнен.

Десетки хора, заседнали в наводнени автомобили в целия регион, е трябвало да бъдат извадени, като на някои места достъпът до тях първоначално е бил прекъснат заради придошлите води.