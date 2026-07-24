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Зеленски ще се срещне с Тръмп в САЩ

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският лидер Володимир Зеленски ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп по време на посещението си в САЩ следващата седмица.

„Посещението на Володимир Зеленски в САЩ е насрочено за 28 юли. В рамките на визитата президентът на Украйна ще присъства на погребението на сенатора Линдзи Греъм и ще се срещне лично с президента Доналд Тръмп“, се казва в публикация на украинската медия „Суспилне“.

Президентът Зеленски заяви, че преди есента трябва да се състои нова тристранна среща между представители на Украйна, САЩ и Русия, пише БТА.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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