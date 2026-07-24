Гръмотевични бури и проливни дъждове обхващат Халкидики

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Оранжев код за опасно време е обявен за област Централна Македония, включително полуостров Халкидики, заради очаквани интензивни валежи, гръмотевични бури, силен вятър и вероятност от градушки.

Според прогнозата още в сутрешните часове облачността ще се увеличи, а на много места ще започнат краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Очаква се нестабилната обстановка да се задържи през по-голямата част от деня.

Температурите ще бъдат значително по-ниски в сравнение с предходните дни и ще се движат между 23 и 29 градуса, в зависимост от района.

В Неа Муданя, Касандра, Ситония, Йерисос и Полигирос се очакват валежи с различна интензивност, като на места са възможни локални наводнения и временни затруднения в движението.

Местните власти призовават жителите и туристите да бъдат внимателни, да ограничат пътуванията по време на бурите, да избягват престой на плажове и открити пространства при гръмотевична активност и да не преминават през наводнени участъци.

Синоптиците предупреждават, че опасните метеорологични явления могат да бъдат съпроводени със силни пориви на вятъра и градушки, което налага повишено внимание през целия ден.