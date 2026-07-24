Тръмп иска да покрива щети от ирански атаки със замразени активи на Техеран

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да покрие щети от ирански атаки по техни кораби и товари със замразени ирански активи.

„От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.

Очевидно Тръмп има предвид замразените ирански активи, макар че все още не е ясно на какво правно основание американският президент възнамерява да се позове за тази мярка.

„Тези щети може да са много големи, но въпреки това е справедливо и равноправно да се направи“, добави Тръмп.

Войната с Иран отново ескалира в началото на този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток. Тръмп не спомена изрично в публикацията си този важен морски маршрут за световната търговия с петрол. Въпреки това американските въоръжени сили нанесоха многократни удари по цели в Иран през последните дни, като заявиха, че искат да предотвратят по-нататъшни атаки срещу търговски кораби и моряци.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви днес, че намерението на президента на САЩ създава "опасен прецедент".

"Изземването на активи на друга държава за уреждане на бъдещи вземания (...) представлява опасен прецедент", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.