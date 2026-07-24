1312 евро глоба за изхвърлен фас през прозореца на остров Корфу

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Мъж беше глобен с 1312 евро, след като изхвърлил незагасен фас през прозореца на автомобила си в района на остров Корфу.

Санкцията е наложена от служители на разследващото звено към Пожарната служба на Корфу, включително специализирания екип за разследване на палежи, по време на проверки с необозначен служебен автомобил.

Нарушението е установено при рутинен контрол, след като водачът изхвърлил фаса на пътното платно – действие, което при висок риск от пожари се счита за сериозно нарушение на противопожарното законодателство.

Гръцките власти напомнят, че през летния сезон контролът е значително засилен заради повишената опасност от горски пожари. За подобни нарушения се налагат високи административни глоби, а при причиняване на пожар могат да последват и наказателни санкции.

Според действащото гръцко законодателство за изхвърляне на незагасен фас или друг запалителен предмет, който може да предизвика пожар, Тарифа №19 на гръцката Пожарна служба предвижда административни глоби от 500 до 5 000 евро, като конкретният размер се определя според риска, мястото, обстоятелствата и степента на опасност.