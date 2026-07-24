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Важно за българите в Гърция: Изплащат по 150 евро за всяко дете до 31 август

Бойка Атанасова, Атина

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СНИМКА: Pixabay

Гръцкото правителство ще извърши до 31 август допълнително изплащане на извънредната финансова помощ в размер на 150 евро за всяко дете. Средствата ще бъдат преведени на семействата, които не са били включени в първия етап на плащанията.

Българските граждани, които живеят и работят в Гърция, също могат да получат извънредната помощ от 150 евро за всяко дете, ако отговарят на условията, определени от гръцките власти.

Помощта е насочена към семейства с деца, родени между 1 януари 2025 и 31 юли 2026 г., които не са били включени в първоначалното плащане. Гръцките власти уточняват, че това не е нова програма, а допълнително изплащане към вече одобрените правоимащи.

За децата, родени през 2025 г., е необходимо те да бъдат вписани като зависими членове в данъчната декларация за 2025 г., както и да са коректно регистрирани социалноосигурителният номер (AMKA) и банковата сметка (IBAN) в гръцката данъчна администрация.

Родителите на деца, родени между 1 януари и 31 юли 2026 г., трябва до 10 август да подадат заявление за издаване на гръцки данъчен номер (AFM). След издаването му и свързването със социалноосигурителния номер (AMKA), помощта ще бъде преведена автоматично, ако са изпълнени всички останали условия.

Право на средствата имат и чуждестранните граждани, които пребивават законно в Гърция и отговарят на изискванията на програмата. Това означава, че хиляди български семейства, живеещи и работещи в страната, също могат да се възползват от финансовата подкрепа.

Парите ще бъдат преведени директно по банковите сметки на правоимащите, без да се изисква подаване на отделно заявление за изплащане на помощта.

СНИМКА: Pixabay

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