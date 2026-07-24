Важно за българите в Гърция: Изплащат по 150 евро за всяко дете до 31 август

Гръцкото правителство ще извърши до 31 август допълнително изплащане на извънредната финансова помощ в размер на 150 евро за всяко дете. Средствата ще бъдат преведени на семействата, които не са били включени в първия етап на плащанията.

Българските граждани, които живеят и работят в Гърция, също могат да получат извънредната помощ от 150 евро за всяко дете, ако отговарят на условията, определени от гръцките власти.

Помощта е насочена към семейства с деца, родени между 1 януари 2025 и 31 юли 2026 г., които не са били включени в първоначалното плащане. Гръцките власти уточняват, че това не е нова програма, а допълнително изплащане към вече одобрените правоимащи.

За децата, родени през 2025 г., е необходимо те да бъдат вписани като зависими членове в данъчната декларация за 2025 г., както и да са коректно регистрирани социалноосигурителният номер (AMKA) и банковата сметка (IBAN) в гръцката данъчна администрация.

Родителите на деца, родени между 1 януари и 31 юли 2026 г., трябва до 10 август да подадат заявление за издаване на гръцки данъчен номер (AFM). След издаването му и свързването със социалноосигурителния номер (AMKA), помощта ще бъде преведена автоматично, ако са изпълнени всички останали условия.

Право на средствата имат и чуждестранните граждани, които пребивават законно в Гърция и отговарят на изискванията на програмата. Това означава, че хиляди български семейства, живеещи и работещи в страната, също могат да се възползват от финансовата подкрепа.

Парите ще бъдат преведени директно по банковите сметки на правоимащите, без да се изисква подаване на отделно заявление за изплащане на помощта.