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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23275497 www.24chasa.bg

Франция иска помощ от Европейския съюз за пожарите

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Горските пожари във Франция Снимка: Ройтерс

Франция е поискала помощ от Европейския съюз за борбата с мащабните пожари, предимно в района на Атлантическото крайбрежие на страната, заяви днес френският президент Еманюел Макрон

"Ситуацията остава изключително напрегната, като пожарите обхващат страната, най-вече в (департамента) Жиронд", написа Макрон в социалната платформа Екс, визирайки региона на Бордо.

"Франция помоли Европейския съюз да задейства програмата за гражданска защита. Скоро ще можем да разчитаме на включването в акциите на два хърватски самолета "Канадеър", два португалски самолета "Еър Трактър", както и на два хеликоптера "Блек хок" от Чехия и Словакия", отбеляза той.

Над 10 000 души вече са евакуирани в Югозападна Франция, след като бързо разпространяващ се пожар обхвана най-малко 2400 хектара западно от град Бордо, пише БТА.

Горските пожари във Франция

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