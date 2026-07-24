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Семейството на Чадуик Боузман съди вдовицата му за наследство

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Американският актьор Чадуик Боузман, изиграл главната роля в първия филм "Черната пантера" КАДЪР: Youtube/IMDb

Близо шест години след смъртта на актьора Чадуик Боузман семейството му е въвлечено в съдебен спор за наследството му. По-големите му братя – Дерик и Кевин Боузман са завели иск от името на родителите си Лирой и Каролин Боузман срещу вдовицата му Тейлър Симон Ледуърд, съобщава Page Six, като се позовава на свои източници. 

В искането си те настояват съдът да освободи Ледуърд от ролята ѝ на администратор на наследството и да разпореди окончателното разпределение на активите. Според документите тя не е изпълнила съдебно решение от 2022 г., с което е трябвало да бъдат разпределени активи и парични средства на стойност над 3,8 милиона долара.

Братята посочват, че Ледуърд е наследила 50% от имуществото на звездата от „Черната пантера", а останалата половина е следвало да бъде разделена поравно между родителите му, като всеки получи по 25%.

„Почти четири години по-късно Тейлър все още не е разпределила наследството", се казва в съдебните документи. Според тях тя продължава сама да контролира имуществото на покойния актьор, като лишава родителите му от участие в решенията, свързани с наследството.

Освен това Дерик и Кевин Боузман твърдят, че вдовицата не е предоставила пълен отчет за всички активи на съпруга си. Сред тях според иска са остатъчни възнаграждения, права върху образа и интелектуалната собственост на актьора, недвижими имоти, неразкрита по-рано банкова сметка и друго лично имущество.

Американският актьор Чадуик Боузман, изиграл главната роля в първия филм "Черната пантера" КАДЪР: Youtube/IMDb

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