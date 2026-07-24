Мадяр разследва заем от 1 милиард евро, договорен между Орбан и Мицкоски

Унгарското правителство започна мащабна проверка на кредита в размер на 1 милиард евро, отпуснат на Северна Македония от предишното управление на Виктор Орбан чрез държавната „Ексимбанк“ при изключително преференциални условия. Това съобщи унгарският премиер Петер Мадяр.

Сделката е с лихвен процент от едва 3,25% и е обезпечена със 100-процентова държавна гаранция. Според Мадяр тези финансови параметри са значително по-изгодни от условията, при които унгарските граждани и компании получават кредити, както и от нивата, при които самата унгарска държава тегли заеми (включително за проекти като АЕЦ „Пакш“).

"Съществуват съмнения, че предишната власт е използвала публични средства, предназначени за унгарския бизнес, за да подпомогне външнополитически съюзници и приятелски търговски структури," подчерта унгарският премиер.

Министерството на икономиката и енергетиката вече е сезирало полицията за общо четири казуса, свързани с „Ексимбанк“, включително заема за Скопие, по подозрения в длъжностни злоупотреби, безстопанственост и финансови престъпления. Сред тях е и гаранция от 394 млн. долара за частен инфраструктурен проект в Африка.

Правителството в Будапеща вече внесе законопроект за създаване на антикорупционна служба, а Европейската комисия потвърди, че страната предприема стъпки за присъединяване към Европейската прокуратура, съобщи от своя страна унгарското издание "Непсава".

Първото финансово споразумение между Унгария при правителството на Виктор Орбан и Северна Македония бе официално договорено на 11 юли 2024 г. във Вашингтон по време на Срещата на върха на НАТО. Това стана само месец след идването на власт на Християн Мицкоски в Скопие. На 3 септември 2024 г. правителството на Северна Македония официално прие представения проект на закон за вземане на заема, а на 17 септември 2024 г. парламентът на РСМ прие специалния закон, разрешаващ заемането на средствата от унгарската „Ексимбанк“. На 8 октомври 2024 г. финансовите министерства на двете страни официално подписаха договора за отпускане на първия транш от 500 милиона евро.

На 25 юли 2024 година унгарският финансов портал "Портфолио" позовавайки се на официални данни от Унгарската агенция за управление на държавния дълг съобщи, че на 19 април 2024 г. Унгария тайничко е договорила и усвоила рекордния заем от 1 милиард евро.

Централноевропейската мрежа за разследваща журналистика VSquare разкри въз основа на дипломатически и правителствени източници, че заемът от 500 милиона евро за Северна Македония всъщност произхожда от същия този 1 милиард евро, взет от Китай през пролетта на 2024 г.

Според разследването Унгария и правителството на Виктор Орбан действат като посредник на китайско финансово и геополитическо влияние на Балканите.

На първата си официална пресконференция след победата на 11 април 2026 година Петер Мадяр определи бившият премиер на Северна Македония Никола Груевски като международен престъпник. Мадяр отправи остри критики към решението на правителството на премиера Виктор Орбан да предостави убежище на полските политици Збигнев Жиобро и Марчин Романовски, обвинени в злоупотреба със служебно положение. "Унгария категорично не бива да бъде убежище за международни престъпници. Това важи не само за тях, но и за Никола Груевски, който е осъден престъпник. Очакваме също и от другите европейски държави, ако унгарски политически престъпници се опитат да избягат в чужбина, да ги екстрадират обратно при нас в духа на европейското сътрудничество“, каза още Мадяр, предаде БГНЕС.



Вчера Мадяр заяви, че системата за деклариране на имущество в Унгария ще бъде изцяло реформирана, като ще бъде въведена възможност за проверка със задна дата на натрупаното богатство на политическите лидери за период до 20 години.

На пресконференция днес Мадяр определи действащата система като "напълно неприемлива" и заяви, че тя не дава отговор на въпроса как политици, министри и държавни секретари са успели да натрупат значително лично богатство само от официалните си възнаграждения.

Реформата ще предостави разширени правомощия на Националната данъчна и митническа администрация, която ще може да извършва анализ на риска и да проверява имущественото състояние както на политиците, така и на членовете на техните домакинства, обясни той.

Унгарският премиер уточни, че новите правила ще засегнат приблизително 1000 души.

Той призова министъра на финансите да внесе необходимите законодателни предложения във възможно най-кратък срок.

Мадяр допълни, че за лицата, които наскоро са станали депутати или министри, подобна проверка може да бъде извършена след изтичането на две години от встъпването им в длъжност.