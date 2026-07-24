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Шестима полицаи и 11 демонстранти са ранени при протест в Албания снощи

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Знамето на Албания Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Шестима полицаи и 11 демонстранти са били ранени на вчерашния протест пред албанския парламент в Тирана, съобщиха телевизия „Топ ченъл“ и БТА. Не се съобщава за случаи с опасност за живота.

По време на протеста са избухнали сблъсъци между протестиращи и служители на реда. Полицията е била замеряна с яйца и домати, а тя е отговорила с водно оръдие и сълзотворен газ за разпръскване на множеството. 

Протестът пред парламента вчера е свързан с всекидневни протести срещу проект за застрояване на района на Звърнец на южното албанското крайбрежие и с искане на оставката на премиера Еди Рама, които се провеждат в албанската столица от 31 май насам. Исканията на протестиращите са, наред с други неща, за отмяна на проекта за Звърнец; оставка на правителството на премиера Еди Рама; премахване на „старата политическа каста“; създаване на преходно (техническо) правителство, което да не бъде свързано с партия и чийто мандат да бъде 12 месеца, и конституционни изменения, предвиждащи, наред с други неща, ограничаването на мандатите на всеки министър-председател до най-много два.

Вчерашният протест се е провел, докато в парламента е имало пленарно заседание, поради което полицията е разположила метални ограждения на стотици метри от сградата.

Напрежение е имало и в самата пленарна зала, където е присъствал и албанският премиер и лидер на управляващата Социалистическа партия на Албания Еди Рама.

Депутати от основната опозиционна сила, Демократическата партия на Албания, са блокирали трибуната след идването му и са отказали да гласуват.

Впоследствие един от автомобилите на депутатите също е бил замерян с яйца, като полицията е задържала най-малко двама души за това, информира още телевизията.

Според информация на албанския информационен портал „Шчиптаря“ след сблъсъците между силите на реда и протестиращите са задържани 23 души.

Знамето на Албания

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