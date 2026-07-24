КМГ: Китайските марки се интегрират в оперативните сценарии на Световно първенство

Световното първенство по футбол през 2026 г. не беше само празник на спорта – то се превърна и във витрина за глобалното настъпление на китайските компании, коментира КМГ. От технологията "изглед от съдията" (иновативната технология Ref Cam), която впечатли милиони фенове, до историческото решение, променено след намесата на VAR, и дори до светкавичното изпълнение на допълнителни поръчки от производителите в Иу – китайските марки присъстваха както на терена, така и зад кулисите.

Според представители на индустрията това първенство бележи важен преход – от компании, които просто привличат внимание, към такива, без които глобалните събития все по-трудно могат да функционират. Това е и поредният знак за новия етап в международното развитие на китайските предприятия.

Като официален технологичен партньор на ФИФА, компанията Lenovo предостави на първенството всеобхватни AI решения. Най-голям интерес сред феновете предизвика технологията "изглед от съдията" – благодарение на леки камери, монтирани върху съдиите, зрителите могат да усетят атмосферата на стадиона от първо лице, сякаш сами са на терена. Според първоначалните данни на ФИФА иновативната технология Ref Cam се използва средно по три пъти на мач.

Китайските марки не само направиха мачовете по-вълнуващи, но и се включиха задълбочено в самия футболен процес. Компанията Hisense, като изключителен партньор за визуализация на VAR, участва на дълбоко ниво в основната оперативна дейност на турнира. RGB-Mini LED телевизорите на Hisense бяха избрани за официални дисплеи в международния излъчващ център на първенството. Извън терена присъствието на китайските марки проникна във всеки ъгъл на Световното първенство.

Редица продукти, произведени в Китай, блестяха със своето интелигентно производство, оригинален дизайн, стандартизирано управление на интелектуалната собственост и зряла верига на доставки. Това демонстрира силните амбиции и успехи в усилията на Китай в последните години да премине от моделът на „договорно производство" към развитието и реализацията на собствени марки. Всичко това е жив пример за трансформацията и модернизацията на китайската индустрия.

Дори футболните екипи, носени от играчите, носят „интелигентната" мощ на китайски марки. Компанията Zhejiang Jianxin Jiaren New Material, чрез собствено разработени химически молекулярно ниво рециклирани полиестерни прежди, превръща отпадъчните текстилни материали във висококачествени регенерирани суровини, които напълно отговарят на изискванията за комфорт и издръжливост на футболните фланелки. Това позволи на компанията да стане доставчик на екипи за 12 национални отбора, включително Бразилия и Франция.

Неизбежна тема около Световното първенство са сувенирите и стоките, свързани с турнира и отделните отбори. И тази година Иу също се изяви с пълна сила. Според оценки на Асоциацията за спортни стоки на Иу, делът на произведените именно там странични продукти по време на първенството достига близо 70 на сто. През първото тримесечие на годината износът на спортни стоки и оборудване от Иу достигна 2,83 милиарда юана, което е ръст от 12 процента на годишна база, като Световното първенство оказва значителен стимулиращ ефект.

Уан Юсюн, директор на Изследователския център по спортна икономика в Централния университет по финанси и икономика, коментира, че макар броят на китайските спонсори на това първенство да е намалял, нивото на спонсорство и реалната стойност на Lenovo, Hisense и Mengniu са значително повишени. Те не са останали само на етапа на закупуване на експозиция и повишаване на известността, а чрез интегриране в реалните процеси на турнира демонстрират своите технологични предимства по различни начини.

"Моделът на участие на китайските марки в най-висококласните спортни събития претърпява качествена промяна. Предишният модел на спонсорство по същество се стремеше да свърже марката с елитното събитие в съзнанието на потребителите, за да повиши разпознаваемостта и имиджа на марката. На това Световно първенство китайското производство вече е дълбоко вплетено в оперативните звена и сценарии на турнира, като комуникационното послание за имиджа на китайската марка се материализира на функционално ниво", пояснява Уан Юсюн.