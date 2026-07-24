КМГ: Социалната стабилност в Китай продължава да се подобрява

На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет представител на Министерството на обществената сигурност съобщи, че през първата половина на тази година броят на наказателните дела и случаите, свързани с нарушаване на обществения ред, е спаднал съответно с 16,5 процента и 11,3 процента на годишна база. Това показва много ясно, че социалната стабилност продължава да се подобрява, пише КМГ.

В същото време нова модерна тенденция в чуждестранните социални мрежи е "чувството за сигурност от китайски стил", което ясно показва интереса на останалия свят към случващото се в страната.

Освен това през първото полугодие Министерството на обществената сигурност продължи да развива инициативата си за улесняване на социалните услуги, повишавайки нивото на удобство при различни сценарии на входящия туризъм, потреблението и ежедневието. Броят на чужденците, влезли в страната, надхвърля 22,9 милиона, от които 17,8 милиона са по успешните безвизови политики. Това представлява съответно ръст от 20,4 на сто и 30,6 процента спрямо същия период на миналата година. По този начин трансграничният поток се превърна в нова движеща сила за икономическото развитие.