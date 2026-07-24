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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23276151 www.24chasa.bg

Добивът на лятно зърно в Китай за първи път надхвърли 150 млн. тона

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет представител на Министерството на земеделието и селските райони заяви, че през първата половина на тази година селскостопанската икономика е запазила тенденцията си към стабилно и положително развитие. Това е осигурило силна подкрепа за стабилизиране и подобряване на националната икономика. По-конкретно, добивът на лятно зърно преодоля влиянието на късното засяване на големи площи и многократните валежи по време на жътвата, като за първи път надхвърли 150 млн. тона, съобщава КМГ.

През първото полугодие производството на свинско, говеждо, овче и птиче месо в страната възлиза на над 50 милиона тона, отбелязвайки ръст от 4,3 процента на годишна база. Производството на рибни продукти пък е повече от 35 милиона тона, което е увеличение с 4,4 на сто спрямо същия период на миналата година. Доставките на зеленчуци и плодове са стабилни, а асортиментът е богат.

Освен това централният бюджет е отпуснал 177 млрд. юана за редовна помощ, като акцентът е поставен върху подпомагането на заетостта в промишлеността и подобряване условията за развитие в слаборазвитите райони.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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